З угоди про мінерали зі США прибрано все, що було поза Конституцією – Зеленський
Українська сторона прибрала з угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами усі деталі, які були поза Конституцією України.
Про це 24 квітня, під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, розповів президент України Володимир Зеленський.
Угода про копалини з США
– Президент Трамп запропонував угоду про мінерали. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз нашому законодавству і ми підписали його, – сказав український лідер.
Володимир Зеленський додав, що сподівається на те, що Вашингтон буде сильніше тиснути на Росію.
Торкаючись теми гарантій безпеки для України, президент заявив, що такі запевнення мають надходити з боку сильних країн та союзників.
– Бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт і через рік, два, три, знову почнеться війна, – пояснив Зеленський.
Нагадаємо, тиждень тому, 17 квітня, президент США Дональд Трамп казав, що очікує підписання угоди з Україною про корисні копалини вже за тиждень, тобто сьогодні, 24 квітня.
Утім, лише напередодні український президент Зеленський казав, що з українського боку над угодою зі США працюють дві юридичні команди з американських компаній.
Цьому передувало підписання 18 квітня між Україною та США меморандуму для угоди про економічне партнерство країн.