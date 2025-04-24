З угоди про мінерали зі США прибрано все, що було поза Конституцією – Зеленський

Українська сторона прибрала з угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами усі деталі, які були поза Конституцією України.

Про це 24 квітня, під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, розповів президент України Володимир Зеленський.

Угода про копалини з США

– Президент Трамп запропонував угоду про мінерали. Все, що було поза Конституцією України, ми прибрали. І ми одразу пішли на меморандум, який не йшов у розріз нашому законодавству і ми підписали його, – сказав український лідер.

Володимир Зеленський додав, що сподівається на те, що Вашингтон буде сильніше тиснути на Росію.

Зараз дивляться

Торкаючись теми гарантій безпеки для України, президент заявив, що такі запевнення мають надходити з боку сильних країн та союзників.

– Бо не хочеться, щоб це був заморожений конфлікт і через рік, два, три, знову почнеться війна, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, тиждень тому, 17 квітня, президент США Дональд Трамп казав, що очікує підписання угоди з Україною про корисні копалини вже за тиждень, тобто сьогодні, 24 квітня.

Утім, лише напередодні український президент Зеленський казав, що з українського боку над угодою зі США працюють дві юридичні команди з американських компаній.

Цьому передувало підписання 18 квітня між Україною та США меморандуму для угоди про економічне партнерство країн.

Джерело : Офіс президента

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