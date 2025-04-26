Карта боевых действий на 26 апреля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений.

Такие данные 26 апреля февраля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 26 апреля 2025

Ситуация в Украине на 26 апреля 2025

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенково, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодцев, Нового, Торского.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районе Часового Яра, Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецка, Плещиевки, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении отражено 44 штурмовые действия агрессора неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надиевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.

На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении — отражено 30 штурмовых действий захватчиков.

Потери РФ на 26 апреля 2025

личного состава — около 947 610 (+1110) человек;

танков — 10 711 (+8);

боевых бронированных машин — 22 320 (+5);

артиллерийских систем — 26 965 (+70);

РСЗО — 1 372;

средств ПВО — 1 145 (+1);

самолетов — 370;

вертолетов — 335;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 897 (+118);

крылатых ракет — 3 196;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 46 051 (+145);

специальной техники — 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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