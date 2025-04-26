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Валентина Летяк, редактор ленты

Карта боевых действий на 26 апреля 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений.

Такие данные 26 апреля февраля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 26 апреля 2025

Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025
Карта бойових дій на 26 квітня 2025

Ситуация в Украине на 26 апреля 2025

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенково, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодцев, Нового, Торского.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районе Часового Яра, Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецка, Плещиевки, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении отражено 44 штурмовые действия агрессора неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надиевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.

На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении — отражено 30 штурмовых действий захватчиков.

Потери РФ на 26 апреля 2025

  • личного состава — около 947 610 (+1110) человек;
  • танков — 10 711 (+8);
  • боевых бронированных машин — 22 320 (+5);
  • артиллерийских систем — 26 965 (+70);
  • РСЗО — 1 372;
  • средств ПВО — 1 145 (+1);
  • самолетов — 370;
  • вертолетов — 335;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 897 (+118);
  • крылатых ракет — 3 196;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 46 051 (+145);
  • специальной техники — 3 860.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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