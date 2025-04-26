Карта боевых действий на 26 апреля 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений.
Такие данные 26 апреля февраля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 26 апреля 2025
Ситуация в Украине на 26 апреля 2025
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков в районе Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенково, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодцев, Нового, Торского.
На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районе Часового Яра, Маркового и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецка, Плещиевки, Щербиновки и Дилиевки.
На Покровском направлении отражено 44 штурмовые действия агрессора неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надиевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.
На Новопавловском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля и Отрадного.
На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.
На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении — отражено 30 штурмовых действий захватчиков.
Потери РФ на 26 апреля 2025
- личного состава — около 947 610 (+1110) человек;
- танков — 10 711 (+8);
- боевых бронированных машин — 22 320 (+5);
- артиллерийских систем — 26 965 (+70);
- РСЗО — 1 372;
- средств ПВО — 1 145 (+1);
- самолетов — 370;
- вертолетов — 335;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 897 (+118);
- крылатых ракет — 3 196;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 46 051 (+145);
- специальной техники — 3 860.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 158-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.