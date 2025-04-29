Шпигувала за військовими: на Миколаївщині СБУ затримала посадовицю-агентку РФ

Служба безпеки України затримала 57-річну працівницю одного з управлінь Первомайської міськради, яка виявилася російською агенткою.

Шпигувала за позиціями ЗСУ

Служба безпеки України викрила чергову зрадницю, яка діяла на користь російських спецслужб і збирала розвіддані про переміщення українських військ на півдні країни.

За даними слідства, агентка намагалася встановити нові місця базування підрозділів Збройних сил України після повномасштабного вторгнення.

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Вона фіксувала маршрути руху української техніки та передавала дані через закритий чат-бот, адміністратором якого є відомий агент країни-агресора Сергій Лебедєв на псевдонім Лохматий.

Сьогодні він переховується на тимчасово окупованій території у Донецьку та напряму співпрацює з ФСБ і воєнною розвідкою РФ.

Саме цим структурам “зливали” інформацію для планування нових ракетно-дронових атак.

Затримали зловмисницю на нараді

Завдяки своєчасним діям співробітників СБУ агентку було затримано.

Під час обшуку в посадовиці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вона використовувала для підривної діяльності.

Служба безпеки повідомила затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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