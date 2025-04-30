Угода про копалини буде підписана за добу: Шмигаль розповів деталі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що угода про співпрацю з США у сфері корисних копалин може бути підписана вже протягом наступних 24 годин.

Угода про копалини буде підписана протягом 24 годин

За його словами, наразі українська делегація завершує узгодження всіх остаточних технічних деталей документа з американською стороною.

– Сьогодні перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко на шляху до Вашингтона. Ми допрацьовуємо уже остаточні деталі з нашими американськими колегами… Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюся найближчої доби, угода буде підписана, і ми отримаємо перший крок, — заявив Шмигаль у середу в ефірі національного телемарафону.

Очікується, що підписання угоди стане ключовим кроком у зміцненні економічної співпраці між Україною та США, зокрема у сфері інвестицій у стратегічно важливі природні ресурси.

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Що передбачає угода про копалини

Угода між Україною та США щодо надр буде партнерською. Створюється інвестиційний фонд із рівним розподілом управління та фінансування — 50/50. Україна робитиме внески у грошовій формі та за рахунок нових ліцензій на розробку надр, а Сполучені Штати зможуть зараховувати майбутню військову допомогу як свій внесок. Україна зберігає повний суверенітет над своїми ресурсами. Контроль над надрами, інфраструктурою та природними багатствами залишається виключно за Україною. Допомога США, надана до укладення угоди, не враховується в рамках цієї домовленості. Фонд працюватиме протягом 10 років, інвестуючи у відновлення та розвиток України. Це можуть бути як капіталовкладення, так і закупівля українських товарів за принципом “take or pay” (купівля або компенсація). Угода передбачає скасування мит між США та Україною. США беруть на себе зобов’язання залучати до участі у фонді інших міжнародних партнерів. Документ не суперечить євроінтеграційним прагненням України та не створює бар’єрів для вступу до Європейського Союзу.

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