В Україні відбудеться аудит військової освіти для сертифікації за стандартами НАТО

В Україні з 1 травня розпочнеться інституційний аудит військових навчальних закладів системи Міністерства оборони. Позитивні результати стануть кроком до визнання українських дипломів у країнах НАТО.

Про це повідомили в Міноборони України.

НАТО проведе аудит військової освіти в Україні

Аудит проводитимуть експерти Північноатлантичного блоку, а фінансується він партнерами з Литви.

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Як пояснили в оборонному відомстві, успішні підсумки перевірки дадуть змогу сертифікувати курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

– Документи про закінчення курсів вважатимуться такими, що визнаються в державах-членах блоку. Це сприятиме сумісності українських військових освітніх структур зі структурами освіти НАТО, – повідомили в Міноборони.

Зазначається, що перевірка відбуватиметься в кілька етапів. Спочатку експерти НАТО передадуть військовим навчальним закладам перелік вимог та критерії оцінювання, за якими проводитимуть аудит і подальшу сертифікацію курсів професійної військової освіти.

У травні виші та їхні військові підрозділи мають підготувати звіти самооцінки та заповнити анкети про відповідність цим вимогам.

Далі, з червня до вересня, експерти у сфері військової освіти аналізуватимуть отриману інформацію. Восени вони приїдуть в Україну, щоб поспілкуватися з представниками системи військової освіти.

Остаточні висновки за підсумками аудиту очікуються в грудні 2025 року.

– Результати інституційного аудиту системи військової освіти дадуть об’єктивну оцінку виконанню рекомендацій за результатами аудиту 2020 року. Професійна військова освіта в Україні поступово виходить на новий щабель розвитку, – зазначив директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мирненко.

У Міноборони зазначили, що за підтримки програми НАТО DEEP в Україні вже зміцнюється підготовка військових фахівців, зокрема у сферах професійного розвитку, лідерства, обміну досвідом, тактики ведення бою та мовної підготовки.

Фото: ХПІ

Джерело : Міноборони

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