В Украине состоится аудит военного образования для сертификации по стандартам НАТО

В Украине с 1 мая начнется институциональный аудит военных учебных заведений системы Министерства обороны. Положительные результаты станут шагом к признанию украинских дипломов в странах НАТО.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

НАТО проведет аудит военного образования в Украине

Аудит будут проводить эксперты Североатлантического блока, а финансируется он партнерами из Литвы.

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Как объяснили в оборонном ведомстве, успешные итоги проверки позволят сертифицировать курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

— Документы об окончании курсов будут считаться такими, которые признаются в государствах-членах блока. Это будет способствовать совместимости украинских военных образовательных структур со структурами образования НАТО, — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что проверка будет проходить в несколько этапов. Сначала эксперты НАТО передадут военным учебным заведениям перечень требований и критерии оценки, по которым будут проводить аудит и дальнейшую сертификацию курсов профессионального военного образования.

В мае вузы и их военные подразделения должны подготовить отчеты самооценки и заполнить анкеты о соответствии этим требованиям.

Далее, с июня по сентябрь, эксперты в сфере военного образования будут анализировать полученную информацию. Осень они приедут в Украину, чтобы пообщаться с представителями системы военного образования.

Окончательные выводы по итогам аудита ожидаются в декабре 2025 года.

— Результаты институционального аудита системы военного образования дадут объективную оценку выполнению рекомендаций по результатам аудита 2020 года. Профессиональное военное образование в Украине постепенно выходит на новую ступень развития, — отметил директор Департамента военного образования и науки Минобороны Владимир Мирненко.

В Минобороны отметили, что при поддержке программы НАТО DEEP в Украине уже укрепляется подготовка военных специалистов, в частности в сферах профессионального развития, лидерства, обмена опытом, тактики ведения боя и языковой подготовки.

Фото: ХПИ

Источник : Минобороны

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