Виплати ВПО з 1 травня 2025 року: що зміниться

Уряд продовжив виплати ВПО (внутрішньо переміщеним особам), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Внутрішні переселенці мають можливість отримати субсидію на оренду житла для ВПО. Що зміниться для українців з 1 травня 2025 року – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

ВПО: виплати з 1 травня

Уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на чотири місяці з 1 травня 2025 року.

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Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, люди, які вже отримували допомогу, матимуть автоматичне продовження виплати ВПО. З цієї причини не потрібно подавати додаткову заяву.

Як зазначили в уряді, це рішення є частиною програми Зимова підтримка. Вона об’єднує різні види допомоги.

Люди, які звертаються вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на отримання фінансової допомоги для всієї родини через застосунок Дія.

Право на виплати ВПО можна підтвердити наданням документів через ЦНАП чи орган соціального захисту населення, якщо родина не відповідає критеріям через рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла.

Субсидія на оренду житла для ВПО

В Україні діє механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.

Для цього потрібен договір оренди, щоб запобігти випадкам неправомірного виселення або раптового підвищення вартості житла.

Держава готова компенсувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і військовий збір для власників житла, які надають його в оренду нашим переселенцям.

Для оформлення субсидії на оренду ВПО та власник житла мають заповнити документи, зокрема надати договір на оренду житла, підписати заяву про надання субсидії та компенсацію частини податків.

В окремих випадках можуть знадобитися скановані копії документів. Наприклад, про те, що людина є законним представником, або необхідно рішення суду.

Ці документи потрібно подати до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як фізично, так і онлайн. Після цього протягом 10 днів надійде рішення щодо призначення субсидії та її розміру.

Фото: Національна соціальна сервісна служба України

Виплати ВПО отримуватиме щомісяця на свій картковий рахунок. Вони будуть розраховані з урахуванням соціальних нормативів.

Водночас власник житла щокварталу отримуватиме компенсацію на оплату податків, виходячи із соціальної вартості оренди.

Програма Прихисток для ВПО

Водночас в Україні діє державна програма Прихисток. Вона передбачає виплати власникам житла, які розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє Національна соціальна сервісна служба України, розмір виплати за ВПО становить 450 грн на місяць за кожну розміщену особу.

Виплати призначаються на шість місяців із можливістю автоматичного продовження після перевірки на відповідність визначеним критеріям.

У Національній соціальній сервісній службі зазначили, що зараз призначення виплат у рамках програми Прихисток здійснюють органи Пенсійного фонду України.

З цієї причини такі виплати українцям, які вже надавали заяву, продовжуватимуться автоматично без додаткового звернення.

Особам, які вперше звернуться за такими виплатами з початку року, потрібно подати заяву до ПФУ.

Проєкт з тимчасового розміщення ВПО

Водночас в Україні реалізується експериментальний проєкт з тимчасового розміщення та підтримки внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Таке право мають ВПО похилого віку та особи з інвалідністю, які перемістилися з територій активних бойових дій або тимчасово окупованих регіонів, повідомляє Національна соціальна сервісна служба України.

Зокрема, послуги з надання притулку, підтриманого проживання, стаціонарного догляду та соціальної адаптації можна отримати у державних некомерційних підприємствах.

Серед них – Трускавецький санаторій Батьківщина і Миргородський санаторій Слава, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України.

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