Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні зараз переживають важкі часи через повномасштабне вторгнення Росії. Багато хто з них втратив свої домівки, роботу та звичне життя.

Деякі українці, які були змушені покинути свої домівки через війну, можуть безкоштовно отримати житло в нових громадах. Для цього необхідно стати на квартирний облік. Житло може надаватися на певний строк або безстроково з можливістю подальшої приватизації.

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна, політика щодо внутрішньо переміщених осіб повинна враховувати не лише виплати, а й потреби самих людей. Основні напрямки роботи міністерства включають забезпечення житлом, системну підтримку, а також реінтеграцію та допомогу у працевлаштуванні.

Зараз дивляться

Наразі також розробляють цифровий інструмент для супроводу ВПО на всіх етапах та впроваджують житлову політику з пільговими кредитами й соціальною орендою, а успішна реалізація ініціатив потребує співпраці між державними структурами, міжнародними організаціями та експертним середовищем.

Факти ICTV дізнавалися, як ВПО безоплатно отримати житло та що для цього треба.

Які програми для проживання ВПО пропонують у листопаді

Мінсоцполітики розробило програму забезпечення житлом переселенців, що перебувають у складних життєвих обставинах. Повідомляється, що деякі переселенці пенсійного віку, які наразі перебувають у санаторіях, висловили бажання переїхати до сільської місцевості.

У зв’язку з цим міністерство планує провести опитування серед ВПО у тимчасових місцях розміщення, щоб з’ясувати їхні пріоритети щодо проживання.

Крім того, відомство опрацьовує можливості підтримки сільських громад, які мають житло та готові облаштувати його для прийому переселенців.

Безоплатне житло для ВПО: як оформити для тимчасового проживання

Безоплатне житло для ВПО переселенці можуть отримати з комунальної власності громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних ВПО. Це житло надається безкоштовно на рік із можливістю продовження терміну.

Скористатися цією можливістю можуть ВПО, які не мають власного житла або володіють площею менше 13,65 м² на особу або 35,22 м² на домогосподарство (Постанова №409). Виняток — житло на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Право на безкоштовне проживання зберігається під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Оплачувати потрібно лише комунальні послуги. Перевага надається багатодітним сім’ям, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, непрацездатним особам і пенсіонерам, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання.

Перебування на обліку ВПО, які потребують тимчасового житла, не є причиною для відмови у подальшому взятті цієї особи на соціальний квартирний облік, облік громадян, що потребують покращення житлових умов, а також облік осіб, які мають право на отримання житла або пільгових кредитів на його будівництво чи придбання за державними житловими програмами для визначених законодавством категорій.

Безоплатне житло для ВПО: як отримати поліпшення житлових умов

Облік для поліпшення житлових умов передбачає безстрокове користування житлом у будинках державного та громадського житлового фонду з можливістю подальшої приватизації.

Ця можливість доступна обмеженому колу переселенців: учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, родинам загиблих ветеранів або захисників України, а також дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 16 років і мають статус ВПО.

Соціальний квартирний облік для ВПО

Переселенці можуть безкоштовно проживати в соціальному житлі за договором найму, оплачуючи лише комунальні послуги. Тривалість проживання залежить від доходів сім’ї.

Цей облік доступний ВПО, які не мають іншого житла на підконтрольній Україні території або втратили його через бойові дії. Також враховується середній дохід сім’ї за останній рік — він має бути нижчим за прожитковий мінімум і середню вартість оренди житла в регіоні. Пріоритет у наданні житла мають переселенці з інвалідністю I і II груп.

Безоплатне житло для ВПО: які документи потрібні

Щоб стати на квартирний облік для отримання житла на тимчасове проживання, внутрішньо переміщена особа (ВПО) має подати заяву до органу місцевого самоврядування або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем своєї реєстрації як ВПО.

Члени сім’ї заявника автоматично вносяться до обліку разом із ним незалежно від їхнього місця реєстрації, за умови, що вони не перебувають на соціальному квартирному обліку за місцем своєї реєстрації.

До заяви необхідно додати копії таких документів:

Документ, що посвідчує особу та громадянство України

Паспорт громадянина України або інший офіційний документ, що підтверджує особу та громадянство

Довідка про статус ВПО

Довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи

Довідки про статус ВПО членів сім’ї (якщо є)

Документи, що підтверджують родинні зв’язки

Свідоцтво про народження дитини

Свідоцтво про шлюб (для подружжя)

Документ, що підтверджує опікунство чи піклування (якщо є неповнолітні або недієздатні особи під опікою).

Ідентифікаційний код (РНОКПП)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

Також потрібні довідки, що засвідчують наявність підстав для пріоритетного надання житла (наприклад, статус багатодітної сім’ї, вагітність, інвалідність, пенсійний вік, втрата житла через бойові дії тощо).

Після подання всіх необхідних документів відповідний орган ухвалює рішення про постановку заявника та його сім’ї на квартирний облік.

Скільки чекати житло ВПО

Тривалість очікування житла за будь-якою з трьох категорій квартирного обліку визначається наявністю відповідних приміщень у житловому фонді.

Наприклад, у разі появи вільного житла для тимчасового проживання місцеві органи влади зобов’язані передати його переселенцям не пізніше ніж через три робочі дні після надходження цього приміщення до фонду.

Час очікування житла для безстрокового користування залежить також від порядку черговості, за яким переселенці були поставлені на квартирний облік. Ця ж процедура застосовується і до соціального житла.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.