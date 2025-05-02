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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Розвідка України шукає інформаторів серед військових та працівників ВПК РФ

дрони розвідка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) розгорнуло активну кампанію з вербування інформаторів серед громадян Росії.

Йдеться про військовослужбовців та працівників оборонно-промислового комплексу, які мають доступ до важливої інформації.

Взаємовигідна співпраця

— Ви можете допомогти ГУР МО України у зборі розвідувальної інформації та реалізації заходів, спрямованих на ослаблення військової машини кремля, — зазначають в управлінні.

ГУР гарантує анонімність, безпеку та можливість почати нове життя.

Зараз дивляться

Прикладом успішної співпраці служать операції, проведені у 2024 році, коли на бік України перейшли кілька російських військовослужбовців.

Зокрема, пілот FPV на позивний Сільвер, російський матрос Ґоґа та колишній прапорщик армії агресора, відомий як Ерік.

Для безпечного зв’язку охочим співпрацювати пропонують звертатися через головний Telegram-бот розвідки, а також використовувати захищені канали — Signal, WhatsApp або електронну пошту.

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Фото: ГУР

Джерело: ГУР
Війна в Україні, ГУР
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