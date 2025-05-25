Третій етап обміну 1000 на 1000: до України повернулися ще 303 полонених

Сьогодні, 25 травня 2025 року, відбувся третій етап обміну полоненими 1000 на 1000.

Третій етап обміну полоненими 1000 на 1000

Про завершення третього етапу обміну полоненими 1000 на 1000, про який вдалося домовитись під час переговорів у Туреччині минулого тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні вдалося повернути додому ще 303 із 1000 полонених українців.

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Серед них – воїни ЗСУ (зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони), Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Усі 303 визволених сьогодні чоловіків є представниками рядового та сержантського складу, які обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Значна кількість звільнених 25 травня оборонців, наголошує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, потрапили в полон у 2022 році.

До слова, сьогодні додому повернулися 70 оборонців Маріуполя.

– Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону! – пообіцяв Володимир Зеленський.

Оборонці, визволені в межах обміну полонених сьогодні, 25 травня, отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, усі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.

– Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі, – зауважили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Що відомо про обмін полоненими 1000 на 1000

Про обмін полоненими 1000 на 1000 вдалося домовитися під час перших за три роки прямих переговорів Росії та України у Стамбулі за посередництва Туреччини 16 травня.

Уже за три дні українська сторона узгодила покроковий план реалізації масштабного обміну.

А вже 23 травня в межах першого етапу обміну полоненими 1000 на 1000 додому повернулися 390 українців – 270 військових і 120 цивільних громадян.

Напередодні, 24 травня, вдалося звільнити 307 захисників.

Сьогодні, 25 травня, до України прибули ще 303 звільнених оборонців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський, КШППВ, Дмитро Лубінець

Фото: Володимир Зеленський

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