Обстріл України сьогодні: РФ вбила 13 людей, ще майже 70 поранені

Десятеро дорослих та троє дітей загинули під час обстрілу України сьогодні, 25 травня.

Ще 56 дорослих та 11 неповнолітніх дістали поранення.

Обстріл України сьогодні: що відомо

Під час обстрілу України сьогодні російські війська застосували 69 ракет і 298 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів:

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дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 55 крилатих ракет повітряного та морського базування – Х-101 та Калібр;

крилатих ракет повітряного та морського базування – Х-101 та Калібр; одну крилату ракету Х-22;

крилату ракету Х-22; чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69; 298 безпілотників.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 45 крилатих ракет Х-101 та Калібр.

Ще дві ракети Х-59/69 було локаційно втрачено.

Також сили протиповітряної оборони знешкодили 266 ворожих дронів – 139 БпЛА збито, 127 локаційно втрачено чи заглушено засобами РЕБ.

Цілями РФ під час обстрілу України сьогодні були 13 регіонів: Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

Влучання зафіксовані на 22 локаціях, на 15 локаціях впали збиті крилаті ракети та ударні БпЛА.

Атака на Житомирську область

Під час атаки на Житомирську область пошкоджено та зруйновано понад 30 житлових будинків (як приватних, так і багатоповерхових), а також близько 40 господарських споруд.

У Коростишеві загинули троє дітей з однієї родини – восьмирічний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман.

У найстаршого хлопця за лічені дні мав бути шкільний випускний.

Батьки загиблих дітей перебувають у лікарні. Мама вбитих Росією дітей – у важкому стані.

Крім батьків Станіслава, Тамари та Романа, під час атаки на Житомирську область постраждали ще 10 людей, зокрема й одна дитина.

Атака на Київ

Друга поспіль нічна атака на Київ 25 травня завдала руйнувань у трьох районах столиці – Голосіївському, Дніпровському та Шевченківському.

У Голосіївському районі уламки збитого дрона пошкодили два житлові будинки.

Зокрема, горів фасад п’ятиповерхового гуртожитку історичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Сталося це через розгерметизацію газової труби на другому поверсі.

У будинку частково зруйновані конструкції.

У Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили двоповерховий приватний будинок.

У Шевченківському районі сталися руйнування за двома адресами, зокрема пошкоджено багатоповерхівку.

Під час атаки на Київ 25 травня постраждали 11 осіб.

Атака на Київську область

Після атаки на Київську область постраждали Білоцерківський, Обухівський, Фастівський, Бучанський, Броварський, Вишгородський райони.

Під час обстрілу загинули четверо людей та 31 постраждали.

У Білоцерківському районі пошкоджено ангари підприємства, три приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.

Постраждали три чоловіки, жінка та дві дівчинки віком 10 та 13 років.

В Обухівському районі через ворожу атаку спалахнули ангар та будівля.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 57-річного чоловіка та його співмешканки.

Також понівечені два автомобілі. У гімназії вибиті вікна та пошкоджена стіна спортивної зали.

Тіло 76-річного чоловіка виявили під час гасіння пожежі у приватному будинку Фастівського району.

Травми дістали вісім дорослих та троє дітей віком вісім, 13 та 17 років.

Обстрілом пошкоджено 21 приватних будинків та п’ять автівок.

У Бучанському районі у приватному будинку, пошкодженому під час обстрілу, загинув 49-річний чоловік.

У Бучанському районі пошкоджено 39 приватних будинків та складські приміщення.

Постраждали 12 дорослих та двоє дітей віком 10 та 11 років.

У Вишгородському районі пошкоджено гаражне приміщення та авто.

Атака на Хмельницьку область

Атака на Хмельницьку область обернулася загибеллю чотирьох людей.

Ще п’ятеро людей дістали осколкові поранення.

Зокрема, у важкому стані перебуває неповнолітня та жінка похилого віку.

Відомо, що під час обстрілу на Хмельниччині пошкоджено близько 40 приватних будинків.

Атака на Миколаївську область

У Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили 32 безпілотники.

Попри це, зафіксовано руйнування в Миколаєві та Баштанському районі.

Зокрема, обласний центр росіяни атакували майже годину – з 00:44 до 01:33 25 травня.

Обстрілом пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії електропередачі в різних районах міста.

Також зруйновано два останні поверхи п’ятиповерхівки. Уламками пошкоджено поряд розташований багатоповерховий будинок.

Загинув 77-річний чоловік. Поранення дістали п’ятеро людей.

Зокрема, у важкому стані в лікарні перебувають 17-річний хлопець та двоє жінок.

Ще двом людям надали допомогу на місці.

Баштанський район Миколаївської області росіяни атакували дронами пів години – 00:20 до 00:50 25 травня.

Обстрілом пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, п’ять комбайнів та гусеничний трактор.

Постраждалих немає.

Атака на Тернопільську область

У Тернопільській області пошкоджено сім багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств.

Унаслідок влучання ракети сталося руйнування будівлі одного з промислових підприємств.

Пожежу в цеху, що загалом охопила 1000 кв. м, ліквідовано.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Атака на Чернігівську область

У Чернігівській області горіли складські приміщення та нежитлові будівлі. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. Залучено 15 рятувальників, 4 од. техніки та ресурси місцевих підприємств.

Окрім того, горів ангар із вугіллям.

Є пошкоджена будівля й в обласному центрі.

Атака на Сумську область

У Сумській області постраждали обласний центр та Конотоп.

Так, у Сумах окупанти влучили по об’єкту харчової промисловості, який уже атакували у квітні.

Обстрілом пошкоджено покрівлю. Пожежу, що спалахнула, уже ліквідували.

Працівники не постраждали, оскільки вчасно спустилися до укриття.

У Конотопі зруйновано об’єкт інфраструктури в одному з мікрорайонів міста, який уже окупанти вже атакували.

Частково знеструмлено окремі вулиці міста.

Атака на Одеську область

В Одеській області на одній з автостоянок, що розташована серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілів.

Пожежу оперативно ліквідували.

Атака на Дніпропетровську область

У Дніпропетровській області оборонці неба знищили 11 ракет та п’ять безпілотників.

Попри це, у Павлограді пошкоджено промислове підприємство.

Пожежу вже приборкали.

У Дніпрі горіла триповерхова будівля через влучання безпілотника.

У Межівській, Новопавлівській, Васильківській громадах Синельниківського району армія РФ ударами дронів та керованих авіабомб понівечила приватну оселю, АЗС та підприємство.

Нікополь, а також Марганецьку та Покровську громади Нікопольського району окупанти обстрілювали дронами та артилерією.

Там побиті багатоповерхівка та чотири приватні будинки. Одну з осель охопило вогнем.

Атака на Харківську область

У Харківській області під час нічного обстрілу під ударами перебували обласний центр та Козача Лопань Дергачівської громади.

По Основ’янському та Шевченківському районах Харкова ворог поцілив чотирма безпілотниками.

У Основ’янському районі зазнало руйнувань цивільне підприємство.

У Шевченківському районі ворог поцілив в офісну будівлю. Також там вибиті вікна в кількох багатоквартирних будинках.

Постраждали 14-річний хлопець, а також двоє чоловіків віком 34 та 43 роки.

У Козачій Лопані загинула 63-річна жінка.

Атака на Черкаську область

У Черкаській області оборонці неба знищили три ракети та стільки ж БпЛА.

Минулося без постраждалих.

Наслідків для інфраструктури, за попередніми даними, також немає.

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