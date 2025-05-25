ГУР атакувало ворожий поїзд у Запорізькій області: знищено 3 цистерни з пальним

Воїни Головного управління розвідки Міноборони України розтрощили ворожий поїзд із пальним у Запорізькій області.

Удар по поїзду окупантів у Запорізькій області: що відомо

Удару по потягу окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області було завдано напередодні, 24 травня.

Оператори ударних безпілотників підрозділів активних дій ГУР прицільно атакували об’єкт окупаційної логістики просто під час руху.

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Бойову операцію українські воїни здійснили на залізничній ділянці Верхній Токмак – Молочанськ – Федорівка.

Після удару по ворожому поїзду з пальним знищено щонайменше три цистерни.

Наразі, зауважують у ГУР, залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму порушено.

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