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Татьяна Забожко, редактор ленты
2 мин.

ГУР атаковало вражеский поезд в Запорожской области: уничтожено 3 цистерны с горючим

Атака на поїзд у Запорізькій області

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины разбили вражеский поезд с горючим в Запорожской области.

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Удар по поезду оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области был нанесен накануне, 24 мая.

Операторы ударных беспилотников подразделений активных действий ГУР прицельно атаковали объект оккупационной логистики прямо во время движения.

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В настоящее время, отмечают в ГУР, железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.

Война в Украине, ГУР, Запорожская область, поїзд
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