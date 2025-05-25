ГУР атаковало вражеский поезд в Запорожской области: уничтожено 3 цистерны с горючим

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины разбили вражеский поезд с горючим в Запорожской области.

Удар по поезду оккупантов в Запорожской области: что известно

Удар по поезду оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области был нанесен накануне, 24 мая.

Операторы ударных беспилотников подразделений активных действий ГУР прицельно атаковали объект оккупационной логистики прямо во время движения.

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Боевую операцию украинские воины провели на железнодорожном участке Верхний Токмак – Молочанск – Федоровка.

После удара по вражескому поезду с горючим уничтожены по меньшей мере три цистерны.

В настоящее время, отмечают в ГУР, железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.

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