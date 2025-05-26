Росія поширює фейк про склади ЗСУ в житлових будинках Донеччини — ЦПД

Російські пропагандисти знову поширюють фейкові новини. Цього разу ворог заявляє, що українські військові нібито розміщують склади зі зброєю та боєприпасами в багатоповерхівках у Краматорську та інших містах Донецької області.

Черговий фейк РФ був спростований Центром протидії дезінформації (ЦПД).

РФ поширює фейк про розміщення ЗСУ складів зі зброєю в житлових будинках

Ворог поширює дезінформацію, що українські військові нібито навмисно на перших поверхах багатоквартирних житлових будинків у Краматорську та інших містах Донецької області розміщують склади зі зброєю та боєприпасами.

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Ба більше, окупанти запевняють, що військові нібито забороняють цивільним евакуюватися, використовуючи їх як “живий щит”.

– Подібні повідомлення не мають нічого спільного з реальністю. Вони можуть свідчити про підготовку Росії до провокацій або нових обстрілів цивільних об’єктів у Краматорську, – зазначили в ЦПД.

У центрі також пояснили, що це є класичним прикладом інформаційного алібі. Оскільки так Росія заздалегідь звинувачує Україну в тому, що насправді сама може зробити.

Крім того, поширюючи вигадки про “склади боєприпасів у багатоповерхівках”, Кремль намагається виправдати свої регулярні обстріли цивільної інфраструктури в прифронтових містах.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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