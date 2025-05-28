Події ночі 28 травня: вибухи у Харкові та Світловодську, атака дронів на Москву

Протягом ночі 28 травня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними дронами.

Вибухи лунали зокрема у Харкові, Світловодську Кіровоградської, у Полтаві та Кременчуці.

Не спали сьогодні вночі і в столиці країни-агресора. На вибухи та пожежу жалілися жителі підмосковного Зеленограду.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 28 травня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові та передмісті

Після початку доби 28 травня серія вибухів зафіксована у Харкові та передмісті обласного центру.

Згодом керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив наслідки атаки російський дронів.

За його словами, у селищі Васищевому Харківського району постраждали троє чоловіків віком 43, 51 та 59 років.

Також гостру реакцію на стрес діагностували у чотирирічної дівчинки.

А у Есхарі Чугуївського району поранення дістали два чоловіки віком 63 та 80 років та дві жінки віком 63 та 71 рік.

Вибухи на Полтавщині

Вночі, близько 02:30, під час повітряної тривоги, оголошеної через небезпеку балістики, вибухи чули також у Полтавській області.

Зокрема, за даними місцевих пабліків, гучно було у Полтаві та Кременчуці. Про рух ракет, а також ударних БПЛА у бік цих міст попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Вранці керівник Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги жителі регіону могли чути звуки, схожі на вибухи.

За його словами, в області працювала ППО, на щастя, влучань не зафіксовано, постраждалих також немає.

Вибухи у Кіровоградській області

Приблизно в той самий час оголошувалася повітряна тривога і у Кіровоградській області.

Саном на ранок відомо, що внаслідок російської атаки постраждало одне з промислових підприємств Світловодська.

За даними ОВА, тут спалахнула пожежа, яку вже вдалося локалізувати, відомо про трьох травмованих.

Крім того, у місті пошкоджено 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок. На місці працюють усі відповідні служби.

Атака дронів на Москву і пожежа в Зеленограді

Російську столицю всю ніч атакували дрони. Мер Москви Сергій Собянін стверджує про збиття на підступах 33 БПЛА.

Там досі не працюють аеропорти Домодєдово, Внуково, Жуковський і Шереметьєво.

А в підмосковному Зеленограді скаржилися на вибухи і пожежу в районі технопарку Елма.

Але Собянін стверджує, що нібито немає серйозних ушкоджень і постраждалих, при цьому на місці падіння уламків БПЛА продовжують працювати фахівці відповідних служб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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