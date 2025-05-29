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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Росія вдарила ракетами Х-35 по цивільному об’єкту під Харковом

Удар по Харківщині
Фото: Офіс генпрокурора

Прокуратура Харківщини повідомила про ракетний обстріл, якого російські війська завдали 29 травня близько 18:30 по цивільному підприємству в передмісті Харкова.

РФ завдала удару ракетами Х-35 по Харківщині

У Чугуївському районі зафіксовано влучання по території об’єкта, який не має жодного військового призначення.

РФ завдала удару ракетами Х-35 по Харківщині Фото 1

Фото: Прокуратура Харківської області

РФ завдала удару ракетами Х-35 по Харківщині Фото 2

Фото: Прокуратура Харківської області

Внаслідок удару пошкоджено будівлі та транспорт, що перебували на території підприємства.

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– За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України), – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідство попередньо встановило, що Росія застосувала дві крилаті ракети типу Х-35, призначені для знищення кораблів.

Попри їхнє початкове військово-морське призначення, ці ракети були використані проти цивільного об’єкта, що ще раз підкреслює цілеспрямовану тактику терору проти мирного населення України.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Миколаївщину 28 травня постраждала семирічна дівчинка. Медичну допомогу дівчинці надали на місці.

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