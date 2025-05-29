Росія вдарила ракетами Х-35 по цивільному об’єкту під Харковом

Прокуратура Харківщини повідомила про ракетний обстріл, якого російські війська завдали 29 травня близько 18:30 по цивільному підприємству в передмісті Харкова.

РФ завдала удару ракетами Х-35 по Харківщині

У Чугуївському районі зафіксовано влучання по території об’єкта, який не має жодного військового призначення.

Внаслідок удару пошкоджено будівлі та транспорт, що перебували на території підприємства.

Зараз дивляться

– За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України), – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідство попередньо встановило, що Росія застосувала дві крилаті ракети типу Х-35, призначені для знищення кораблів.

Попри їхнє початкове військово-морське призначення, ці ракети були використані проти цивільного об’єкта, що ще раз підкреслює цілеспрямовану тактику терору проти мирного населення України.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Миколаївщину 28 травня постраждала семирічна дівчинка. Медичну допомогу дівчинці надали на місці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.