Росія намагається впливати не лише на соцмережі, а й на джерела інформації, що використовують пошукові системи та чат-боти зі штучним інтелектом. Про це свідчать витоки документів російської агенції Social Design Agency (SDA), з якими ознайомилося агентство Bloomberg.

Згідно з матеріалами, російські структури планували створювати мережі сайтів, схожих на Wikipedia, фейкові аналітичні центри та медіа, щоб просувати вигідні Кремлю наративи та впливати на те, як користувачі й системи штучного інтелекту сприймають політичні події.

Російський проєкт для впливу на пошук та ШІ

У розпорядженні Bloomberg опинилися 73 документи, датовані періодом з травня 2023 року до квітня 2026 року. Серед них — проєктні пропозиції, внутрішні листування та скриншоти сайтів.

Зараз дивляться

За даними журналістів, документи свідчать про перехід російських інформаційних операцій на новий рівень. Якщо раніше головний акцент робили на поширенні дезінформації через соціальні мережі, то тепер увагу зосередили на формуванні джерел, які використовують пошуковики та великі мовні моделі.

Один із проєктів передбачав створення для Вірменії сайту-клону Wikipedia. План полягав у тому, щоб оптимізувати ресурс для пошукових систем та додавати на популярні сторінки матеріали з проросійськими наративами.

Пропозицію підготували 14 квітня 2026 року — менш ніж за два місяці до парламентських виборів у Вірменії. Bloomberg виявив три подібні сайти, створені в січні цього року, однак згодом їх заблокував хостинг-провайдер.

Попри кампанії з поширення неправдивої інформації про прем’єр-міністра Вірменії, він здобув переконливу перемогу на виборах.

Фейкові сторінки для Німеччини та вплив на чат-боти

Ще один проєкт був орієнтований на Німеччину. Внутрішній документ від 15 січня 2026 року містить дані про створення 200 тис. вебсторінок.

Серед поставлених завдань — редагування щонайменше 100 матеріалів на місяць для покращення позицій у пошуковій видачі та щомісячне “навчання” шести платформ штучного інтелекту за допомогою змінених статей.

Експертка з технологій та національної безпеки Катаріна Седова пояснила Bloomberg, що подібна тактика передбачає масове створення взаємопов’язаного контенту для впливу на алгоритми пошукових систем і популярних чат-ботів.

За її словами, саме так російські структури намагаються проникнути в інформаційне середовище, на якому навчаються моделі штучного інтелекту.

Фейкові аналітичні центри та моніторинг політиків

Документи також містять плани створення псевдоаналітичних центрів. Один із таких сайтів, який називає себе World Center for Strategic Studies, переписував матеріали авторитетних дослідницьких установ і додавав висновки, що відповідали кремлівським тезам.

Агенство Bloomberg навело приклад статті про енергетичну ситуацію в Європі. На сайті її подали як доказ політичної та економічної кризи в ЄС, хоча в оригінальному дослідженні такого висновку не було.

Окремий напрям роботи стосувався моніторингу громадської думки в європейських країнах. Проєкт 2026 передбачав створення бази даних із 10 тис. акаунтів лідерів думок та розміщення близько 2 тис. повідомлень у соцмережах для “впровадження наративів”.

У документах також згадуються плани відстеження французьких опозиційних політиків і щоденне поширення десятків їхніх дописів. Bloomberg знайшов схожі системи моніторингу, створені для Великої Британії та Німеччини, де контент групували навколо тем, здатних посилювати суспільні суперечки, зокрема міграції та наслідків воєнних конфліктів.

Як підтверджували справжність документів

Хоча більшість файлів не містили логотипів SDA, європейські чиновники та дослідники, опитані Bloomberg, вважають їх справжніми через зміст та схожість із документами SDA, які раніше оприлюднювали Міністерство юстиції США та європейські медіа.

Журналісти також перевірили технічні дані 42 сайтів, згаданих у витоку. Майже всі вони були пов’язані з однією російською IP-адресою, яка фігурувала й у самих документах.

Social Design Agency заснував у 2002 році Ілля Гамбашидзе. США, Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти агенції через її участь у кампаніях дезінформації на користь Кремля. У 2024 році санкції також запровадили проти самого Гамбашидзе.

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