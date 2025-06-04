Як додати КВЕД через Дію: покрокова інструкція

Відкриваючи ФОП, підприємцю необхідно обрати групу єдиного податку (ЄП) і додати відповідні КВЕДи. Нині це можна зробити дуже швидко – за допомогою порталу Дія.

Як додати КВЕД через Дію та що для цього необхідно — читайте на Фактах ICTV.

Як додати КВЕД через Дію

КВЕД – це спеціальний код за класифікатором видів економічної діяльності. Він вказує на те, які послуги надає підприємець або які товари він продає.

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Перед відкриттям ФОП необхідно проаналізувати та визначити всі КВЕДи, які можуть знадобитися підприємцю в майбутньому.

Кількість КВЕДів не регламентується законодавством, проте не варто вказувати види діяльності, за якими не планується отримувати прибуток.

Дізнаймося, як відкрити ФОП і додати КВЕД через Дію.

Отже, з діяльністю та групою оподаткування визначилися, електронний підпис згенерували, тепер слід з комп’ютера зайти на портал Дія і відкрити ФОП.

Для цього необхідно:

ввести ключ ЕЦП;

натиснути Автоматична реєстрація ФОП і Подати заявк у;

і у; заповнити особисту інформацію;

вказати необхідні КВЕДи.

Першим виставляють основний КВЕД, а потім додають другорядні. Їх завжди можна змінити, видалити або додати новий:

натиснути Далі;

обрати групу оподаткування, додати місце реєстрації ФОП та уточнити контактні дані;

накласти електронний підпис і відправити заяву на відкриття ФОП.

Дивіться відео, як зареєструвати ФОП на порталі Дія:

Зміна КВЕД для ФОП в Дії: що необхідно

Якщо у процесі діяльності виникне необхідність у зміні КВЕДів, то зробити це можна теж за допомогою порталу Дія.

Для цього необхідно:

відкрити онлайн сервіс Дія на комп’ютері;

обрати Державні послуги онлайн та увійти в особистий кабінет. Якщо до цього ви не реєстрували його на ПК, то це необхідно зробити, навіть якщо вже були зареєстровані у смартфоні;

та увійти в особистий кабінет. Якщо до цього ви не реєстрували його на ПК, то це необхідно зробити, навіть якщо вже були зареєстровані у смартфоні; авторизуватися на порталі за допомогою Дія.Підпис, Файловий ключ або Апаратний ключ;

після цього відкриється вся інформація, яка стосується ведення ФОП;

перейти на Послуги, далі натиснути Внесення змін про ФОП ;

; обрати Редагувати види діяльності (тут можна як видаляти так і додавати КВЕДи);

(тут можна як видаляти так і додавати КВЕДи); натиснути на хрестик та обрати необхідний вид діяльності. Якщо ви знаєте код, то можна одразу його ввести, а якщо ні, тоді вводьте необхідний вид діяльності;

після цього натисніть Редагувати та Далі ;

та ; оберіть Так , якщо ви є платником єдиного податку та натисніть Далі ;

, якщо ви є платником єдиного податку та натисніть ; оберіть місце реєстрації ФОП та заповніть особисті дані;

після цього необхідно перевірити, підтвердити дані й натиснути Підписати (за допомогою електронного ключа) та надіслати на розгляд.

Зміна виду діяльності КВЕД для ФОП через Дію дуже проста та займає всього декілька хвилин.

Дивіться відео, як внести зміни про ФОП і як додати КВЕД на порталі Дія:

Вартість послуги: безоплатно, якщо відбувається зміна контактної інформації чи КВЕДів, платно (адміністративний збір 230 грн) — у разі зміни ПІБ чи адреси місця реєстрації.

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