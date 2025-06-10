Виплата 1 млн грн військовим: хто має право та як отримати

7 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження річного контракту з високим фінансовим забезпеченням для молоді віком від 18 до 24 років.

Кабінет міністрів України розширив дію програми Контракт 18-24 на військовослужбовців у віці до 25 років, які добровільно вступили на військову службу після 24 лютого 2022 року.

Що передбачає Контракт 18–24, як отримати мільйон гривень військовослужбовцям та хто це може зробити у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Виплата 1 млн грн військовим: що передбачає програма Контракт 18-24

Програма Контракт 18-24 передбачає виплати у розмірі 1 мільйон гривень для молодих людей, які зараз приєднується до війська, а також військовослужбовців віком від 18 до 24 років, які мобілізувалися чи підписали контракт ще до впровадження проєкту.

Отримати грошову винагороду можуть військові рядового, сержантського і старшинського складу віком до 25 років, які до 13 лютого 2025 року:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану;

проходили військову службу та брали безпосередню участь у бойових діях.

Варто зазначити, що участь у бойових діях має становити не менш ніж 6 місяців.

Якщо строк безпосередньої участі в бойових діях менший, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби. Виплати нараховуються із розрахунку 1/6 від одного мільйону гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

Проте, якщо військовий під час проходження служби одержав поранення (травму, контузію, каліцтво), захворювання чи перебував у полоні й через це строк служби менший за 6 місяців, тоді винагорода виплачується повністю.

Як отримати мільйон, якщо ти вже у війську: пояснення

Департамент соціального забезпечення МОУ надав роз’яснення щодо порядку виплати винагороди у розмірі 1 мільйон гривень.

Зокрема, якщо військовослужбовцю виповнилося 25 років, але він приєднався до ЗСУ та брав участь у бойових діях раніше, тобто почав служити з 24 лютого 2022 році і був у віці молодше за 25 років, тоді він має право на грошову винагороду.

Всі періоди безпосередньої участі у бойових діях, зокрема після досягнення 25 років, враховуються.

Головна умова, щоб сумарно станом на 13 лютого 2025 року строк служби був не менше 6 місяців.

Якщо він менше, тоді винагорода виплачується пропорційно часу проходження служби із розрахунку 1/6 від одного мільйону гривень за кожні 30 днів.

Як отримати 1 мільйон гривень добровольцям, які уклали контракт після 24.02.2022

Військовослужбовці, які були призвані на строкову військову службу до 2022 року та без перерви у військовій службі уклали контракт після 24 лютого 2022 року, на жаль, не зможуть отримати виплату 1 мільйон гривень.

Як отримати 1 мільйон військовим до 25 років за наявності офіцерського звання

Військові, які були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років, брали безпосередню участь у бойових діях на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, але на момент або після набрання чинності програми Контракт 18–24 отримали офіцерські звання не зможуть отримати 1 мільйон грн.

Оскільки виплата винагороди у разі отримання підвищення й отримання офіцерського звання не передбачається.

Джерело: Армія Іnform

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