Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7-8 липня, пише Reuters.

Зеленський та Трамп можуть зустрітися в Анкарі – ЗМІ

Як повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника, офіційного підтвердження майбутньої зустрічі наразі немає.

За даними агентства, Трамп планує зустрітися із Зеленським під час візиту до Туреччини, щоб відновити зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні.

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Очікується, що президент США прибуде на саміт у вівторок, 7 липня. Спершу він має провести переговори з господарем заходу — президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також у графіку Трампа запланована зустріч із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та пресконференція.

Американський чиновник, який говорив із журналістами на умовах анонімності, заявив, що зустріч Трампа із Зеленським може відбутися у середу, 8 липня. За його словами, сторони мають обговорити, “як можна припинити війну”.

Джерело Reuters зазначило, що ситуація на фронті впродовж останніх місяців фактично залишається без суттєвих змін, а жодна зі сторін не досягає значного просування.

— Президент США відчуває справжню необхідність спробувати покласти цьому край, — сказав співрозмовник агентства.

Крім того, за словами чиновника, Трамп під час саміту закликатиме союзників по НАТО збільшити оборонні витрати.

Про можливу зустріч Зеленського і Трампа також повідомив у соцмережі X американський журналіст Алекс Рауфоглу.

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