Шмигаль: Уряд залучає 1,7 млрд фунтів від Британії на закупівлю зброї

Український уряд ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів (майже $2,3 млрд) від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 11 червня.

Шмигаль повідомив, що Україна залучить кошти від Британії для посилення ППО

– За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога, – зазначив Шмигаль.

Міністр нагадав, що Велика Британія вже цього місяця оголосила найбільшу допомогу з надання дронів на суму 350 млн фунтів. Завдяки цьому Україна отримає 100 тис. безпілотників до кінця року.

Зараз дивляться

– Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир, — наголосив Денис Шмигаль.

Окрім цього, він повідомив, що з початку року Кабмін витратив майже 60% державного бюджету саме на оборону та безпеку.

Раніше Британія виділила для України 752 млн фунтів для закупівлі систем протиповітряної оборони та артилерії.

Джерело : Урядовий портал

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