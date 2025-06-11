Шмигаль: Уряд залучає 1,7 млрд фунтів від Британії на закупівлю зброї
Український уряд ухвалив рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів (майже $2,3 млрд) від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 11 червня.
Шмигаль повідомив, що Україна залучить кошти від Британії для посилення ППО
– За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога, – зазначив Шмигаль.
Міністр нагадав, що Велика Британія вже цього місяця оголосила найбільшу допомогу з надання дронів на суму 350 млн фунтів. Завдяки цьому Україна отримає 100 тис. безпілотників до кінця року.
– Вдячні нашим британським партнерам за цю надзвичайну підтримку, яка допомагає нам наблизити справедливий мир, — наголосив Денис Шмигаль.
Окрім цього, він повідомив, що з початку року Кабмін витратив майже 60% державного бюджету саме на оборону та безпеку.
Раніше Британія виділила для України 752 млн фунтів для закупівлі систем протиповітряної оборони та артилерії.