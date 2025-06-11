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Шмыгаль: Правительство привлекает 1,7 млрд фунтов от Британии на закупку оружия

Денис Шмигаль, засідання Кабміну
Фото: Правительственный портал

Украинское правительство приняло решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов (почти $2,3 млрд) от Великобритании для дополнительной закупки оружия.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 11 июня.

Шмыгаль сообщил, что Украина привлечет средства от Британии для усиления ПВО

— За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага, — отметил Шмыгаль.

Министр напомнил, что Великобритания уже в этом месяце объявила крупнейшую помощь по предоставлению дронов на сумму 350 млн фунтов. Благодаря этому Украина получит 100 тыс. беспилотников до конца года.

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— Благодарны нашим британским партнерам за эту чрезвычайную поддержку, которая помогает нам приблизить справедливый мир, — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме этого, он сообщил, что с начала года Кабмин потратил почти 60% государственного бюджета именно на оборону и безопасность.

Ранее Великобритания выделила для Украины 752 млн фунтов для закупки систем противовоздушной обороны и артиллерии.

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Источник: Правительственный портал

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ВеликобританияДенис ШмыгальЗброяУкраина
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