Що таке економічне бронювання в Україні – пояснення юристів

Економічне бронювання — процедура, яка надає можливість деяким категоріям військовозобов’язаних чоловіків залишатися на цивільних посадах, звільняючи їх від мобілізації.

Мета цього механізму — забезпечити безперервну роботу ключових секторів економіки, важливих підприємств та організацій у період війни чи надзвичайних обставин. Завдяки такому рішенню вдається підтримати економічну стабільність та запобігти дефіциту кадрів у стратегічно важливих галузях.

Що таке економічне бронювання від мобілізації, як воно буде застосовуватися в Україні, детальніше Фактам ICTV розповіли адвокат судової практики ЮКК Де-Юре Владислав Мартинчук та молодший юрист ЮФ Gracers Ганна Золотова.

Зараз дивляться

Економічне бронювання – що це

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №11331 від 11 червня 2024 року. Документ передбачає економічне бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації за певних умов. Наразі він не ухвалений й знаходиться на розгляді комітету.

За словами Владислава Мартинчука, наразі економічне бронювання в Україні є лише концепцією, конкретні деталі якої невідомі, тому неможливо надати кваліфіковану оцінку цьому механізму.

З того, що відомо, влада пропонує надавати бронь від мобілізації для військовозобов’язаних за умови сплати за таких осіб до бюджету щомісячно певної грошової суми.

Як пояснила Ганна Золотова, новою фішкою правил бронювання співробітників є сплата щомісячного податку в бюджет країни, внаслідок чого підприємство має право забронювати свого працівника незалежно від посади.

Були запропоновані дві моделі економічного бронювання:

Висока заробітна плата, з якої буде відбуватися сплата податку. Нижня межа, яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання — 30-35 тис. грн на місяць. У такому разі податкові відрахування роботодавця та працівника становитимуть до 18 тис. грн. Впровадження нового спеціального податку, тобто своєрідного військового збору. Якщо роботодавець планує подати працівника на економічну бронь, то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тис. грн. Аналогічну можливість можна надати також активним ФОПам.

Юрист підкреслює, що економічне бронювання можливе тільки для тих працівників, які офіційно працевлаштовані та сплачують податки. Отже, крім задекларованої мети забезпечити армію необхідними коштами, ініціатива має ще одну ціль — виведення бізнесу з тіні.

За різними оцінками, надходження до бюджету через економічне бронювання можуть становити від 200 до 350 млрд грн на рік.

Коли можуть ввести економічне бронювання в Україні

Ганна Золотова каже, що існує негативний відгук щодо такого підходу серед військових та представників бізнесу. Остаточного рішення, який саме варіант економічного бронювання буде обрано, ще немає.

Слід відзначити, що озвучений розмір заробітної плати, достатньої для економічної броні, – це майже вдвічі більше за середню заробітну плату в Україні за 2024-2025 роки, а тому викликає неприйняття у значної кількості людей, — зазначають юристи.

За словами Владислава Мартинчука, якщо економічне бронювання буде реалізоване, то незалежно від розміру плати бізнес скористається можливістю забронювати працівників, а от вже кількість заброньованих буде залежати з одного боку від мінімального порогу, а з іншого – від масштабу бізнесу.

Але за поточного потенційного порогу забронювати усіх працівників буде практично неможливо для більшості підприємців. Як наслідок, залишатиметься певна кількість незаброньованих працівників.

– Це буде потенційною проблемою для бізнесу, свого роду дамокловим мечем. Навіть якщо припустити, що усім незаброньованим можна легко знайти заміну (а це не так, оскільки межа в 30 тис. залишає поза рятівним колом багато кваліфікованого персоналу середньої ланки), то така заміна все одно потребуватиме часу і призведе до скорочення масштабу бізнесу, – зазначив Владислав Мартинчук.

Є й інші, більш критичні погляди на ініціативу. Так, об’єктивно не можуть бути мобілізовані абсолютно всі військовозобов’язані у країні. З одного боку, це завдасть непоправної шкоди економіці, а з іншого – у держави відсутні ресурси для підготовки і озброєння такої кількості людей.

Як наслідок, певний баланс між мобілізованими військовослужбовцями та військовозобов’язаними, які працюють на економіку, має все одно зберігатись. Відповідно, фокус економічного бронювання зміщується від звільнення від мобілізації на отримання значних відрахувань у бюджет.

– Тобто, можна казати, що держава пропонує ввести свого роду майновий ценз для звільнення від мобілізації. Навряд чи це буде популярним серед населення нововведенням, а тому не слід очікувати дуже швидкого запровадження економічного бронювання, принаймні у поточному вигляді, – пояснив Владислав Мартинчук.

Як здійснюється економічне бронювання від мобілізації та хто має право у 2025 році

З 1 квітня 2025 року бронювання, які були оформлені відповідно до попередніх правил, більше не мають юридичної сили. Згідно з оновленими правилами, лише ті компанії, які оновили свій статус як критично важливих відповідно до нових урядових вимог, зможуть повторно забронювати своїх працівників.

У 2025 році право на економічне бронювання від мобілізації мають підприємства, які:

відповідають критеріям, встановленим Мінекономіки (працівники можуть отримати економічну бронь на строк до 6 місяців із можливістю подальшого продовження);

належать до критично важливих для функціонування економіки чи безпеки держави;

мають стратегічне значення для галузей енергетики, медицини, транспорту, харчової промисловості тощо.

Тобто у разі мобілізації співробітника, компанія може втратити важливого фахівця, що вплине на її здатність виконувати виробничі чи управлінські завдання. Тому їм надається бронювання.

Як отримати економічне бронювання в Україні у 2025 році

Щоб отримати економічне бронювання в Україні, підприємству необхідно:

Надати обґрунтування необхідності бронювання конкретного працівника. Подати документи до відповідного органу через застосунок Дія. Отримати погодження від Міністерства економіки України.

У разі позитивного рішення внести дані до реєстру та видати працівнику витяг, що підтверджує його економічне бронювання. Документ надається у разі перевірки або вручення повістки.

Також важливо знати, що економічне бронювання не дає права на виїзд за кордон, якщо немає додаткового дозволу від уряду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.