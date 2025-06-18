Украинские власти пытаются решить проблемы пополнения рядов ВСУ и поступлений в оборонный бюджет. Поэтому одновременно с работой над законопроектом о мобилизации обсуждается вопрос введения бронирования работников в обмен на уплату налогов, которые обеспечат потребности армии.

Что такое экономическое бронирование от мобилизации, как оно будет применяться в Украине, детальнее Фактам ICTV рассказали адвокат судебной практики ЮКК Де-Юре Владислав Мартынчук и младший юрист ЮФ Gracers Анна Золотова.

Экономическое бронирование – что это

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11331 от 11 июня 2024 года. Документ предусматривает экономическое бронирование военнообязанных работников от мобилизации при определенных условиях. На данный момент он не принят и находится на рассмотрении комитета.

По словам Владислава Мартынчука, на данный момент экономическое бронирование в Украине является лишь концепцией, конкретные детали которой неизвестны, поэтому невозможно дать квалифицированную оценку данному механизму.

Из того, что известно, власти предлагают предоставлять бронь от мобилизации для военнообязанных при уплате за таких лиц в бюджет ежемесячно определенной денежной суммы.

Как пояснила Анна Золотова, новой фишкой правил бронирования сотрудников является уплата ежемесячного налога в бюджет государства, в результате чего предприятие вправе забронировать своего работника независимо от должности.

В настоящее время предложены две модели экономического бронирования:

Высокая заработная плата, с которой будет производиться уплата налога. Нижний предел, который позволит претендовать на экономическое бронирование – 30-35 тыс. грн/месяц. В таком случае налоговые вычеты работодателя и работника составят до 18 тыс. грн. Введение нового специального налога – своеобразный военный сбор. Если работодатель планирует подать работника на экономическую бронь, то он должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тыс. грн. Аналогичную возможность можно предоставить также активным ФЛП.

Юрист подчеркивает, что экономическое бронирование возможно только для тех работников, которые официально трудоустроены и платят налоги. Следовательно, кроме задекларированной цели обеспечить армию необходимыми средствами, инициатива имеет еще одну цель – выведение бизнеса из тени.

По разным оценкам, поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять от 200 до 350 млрд грн в год.

Когда могут ввести экономическое бронирование в Украине

Анна Золотова также отметила, что существует негативная реакция на такой подход среди военных и представителей бизнеса. Окончательного решения, какой именно вариант экономического бронирования будет выбран, еще нет.

Следует отметить, что озвученный размер заработной платы, достаточной для экономической брони, – это почти вдвое больше средней заработной платы в Украине за 2024-2025 год, а потому вызывает неприятие у значительного количества людей, — отмечают юристы.

По словам Владислава Мартынчука, если экономическое бронирование будет реализовано, то независимо от размера платы бизнес воспользуется возможностью забронировать работников, а вот количество забронированных будет зависеть с одной стороны от минимального порога, а с другой – от масштаба бизнеса.

Но при текущем потенциальном пороге забронировать всех работников практически невозможно для большинства предпринимателей. Как следствие, остается определенное количество незабронированных сотрудников.

– Это будет потенциальная проблема для бизнеса, своего рода дамоклов меч. Даже если предположить, что всем незабронированным можно легко найти замену (а это не так, поскольку предел в 30 тыс. оставляет вне спасательного круга много квалифицированного персонала среднего звена), то такая замена все равно потребует времени и приведет к сокращению масштаба бизнеса, – отметил Владислав Мартынчук.

Есть и другие, более критические взгляды на инициативу. Так, объективно не могут быть мобилизованы абсолютно все военнообязанные в стране. С одной стороны, это нанесет невозвратный ущерб экономике, а с другой – у государства отсутствуют ресурсы для подготовки и вооружения такого количества людей.

Как следствие, определенный баланс между мобилизованными военнослужащими и военнообязанными, работающими на экономику, должен все равно сохраняться. Исходя из этого, фокус экономического бронирования смещается от освобождения от мобилизации на получение значительных отчислений в бюджет.

– То есть можно говорить, что государство предлагает ввести своего рода имущественный ценз для освобождения от мобилизации. Вряд ли это будет популярным среди населения нововведением, поэтому не следует ожидать очень быстрого введения экономического бронирования, по крайней мере в текущем виде, – объяснил Владислав Мартынчук.

Как осуществляется экономическое бронирование от мобилизации и кто имеет право в 2025 году

С 1 апреля 2025 года бронирования, которые были оформлены в соответствии с предыдущими правилами, больше не имеют юридической силы. Согласно правилам, только те компании, которые обновили свой статус как критически важных в соответствии с новыми правительственными требованиями, смогут повторно забронировать своих работников.

В 2025 году право на экономическое бронирование от мобилизации имеют предприятия, которые:

соответствуют критериям, установленным Минэкономики (работники могут получить экономическую бронь на срок до 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления);

относятся к критически важным для функционирования экономики или безопасности государства;

имеют стратегическое значение для отраслей энергетики, медицины, транспорта, пищевой промышленности и т. д.

То есть в случае мобилизации сотрудника компания может потерять важного специалиста, что повлияет на ее способность выполнять производственные или управленческие задачи. Поэтому им предоставляется бронирование.

Как получить экономическое бронирование в Украине в 2025 году

Чтобы получить экономическое бронирование в Украине, предприятию необходимо:

Предоставить обоснование необходимости бронирования конкретного работника. Подать документы в соответствующий орган через приложение Дія. Получить согласование от Министерства экономики Украины.

В случае положительного решения внести данные в реестр и выдать работнику выписку, подтверждающую его экономическое бронирование. Документ предоставляется в случае проверки или вручения повестки.

Также важно знать, что экономическое бронирование не дает права на выезд за границу, если нет дополнительного разрешения от правительства.

