РФ говоритиме про перемир’я в листопаді, якщо досягнуть цілей літнього наступу – Мусієнко

Зараз відбувається пік наступальної активності ворога, наступні три місяці фронт палатиме. Ситуація можу стабілізуватися у листопаді. Якщо росіяни досягнуть цілей на фронті, вони говоритимуть про припинення вогню.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ворог активно наступає на фронті

– Наступні три місяці фронт палатиме. Зараз відбувається пік наступальної активності ворога. Резерви є, але їхня кількість менша, ніж та, що була задіяна місяць тому. Ворог веде активну наступальну фазу, – зазначив експерт.

Зараз дивляться

За його словами, на Сумщині росіянам не вдається досягти успіху, на сході ситуація стабілізується, попри зафіксоване просування противника.

– Припускаю, що листопад може стабілізувати фронт. Зараз Російська Федерація докладатиме максимум зусиль, як військових, так і військово-політичних. Для них дуже важливо, що період очікування рішень від США не може тривати постійно – це вікно можливостей не буде вічним, – додав Мусієнко.

Він зауважив, що ізраїльсько-іранська війна – не на нашу користь, тому що відволікає ресурси американців. Росія намагатиметься скористатися цією можливістю.

– До листопада вони шукатимуть рішення, щоб говорити про припинення вогню. Це станеться, якщо їм вдасться досягти якихось цілей. Одна справа – пропаганда, інша справа – реалії та їхні можливості, – прогнозує військовий.

Аналіз ситуації на фронті: Сумщина, Донеччина та російські цілі

На думку експерта, ситуація на Сумщині нагадує травень 2024 року, коли ворог наступав у районі Вовчанська та Липців, прагнучи просунутися на Харків. Тоді метою було взяти місто в напівоточення та створити загрозу обласному центру.

Аналогічні плани були й на Сумщині. Ворог планував просуватися, розглядаючи також варіант наступу на захід, щоб максимально наблизитись і повністю перерізати логістику.

– Це мало створити для нас проблеми, дозволяючи дронам та артилерії ворога активно працювати, а диверсійно-розвідувальним групам (ДРГ) – заходити в обласний центр, – зауважив Мусієнко.

Однак ці плани руйнуються. Після місяця-півтора швидких темпів просування противника ситуацію вдалося стабілізувати.

Однак пріоритет у наступі для росіян – Донеччина, а для України в обороні – не дати ворогу розгорнути наступальні дії.

Найважчі бої зараз точаться на Донеччині, особливо на Покровському та Лиманському напрямках.

На Покровському напрямку противник буде найактивніше наступати, оскільки їм дуже важливо показати, що вони просуваються в бік Дніпропетровської області. Це пропагандистська ціль.

На Лиманському напрямку ворог намагається просуватися у напрямку Костянтинівки. Росіяни розглядають сценарій, коли вони намагаються вклинитися в українську оборону. Мета – створювати “кишені”, щоб потім вирівнювати фронт.

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