РФ будет говорить о перемирии в ноябре, если достигнет целей летнего наступления — Мусиенко

Сейчас происходит пик наступательной активности врага, следующие три месяца фронт будет гореть. Ситуация может стабилизироваться в ноябре. Если россияне достигнут целей на фронте, они будут говорить о прекращении огня.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Враг активно наступает на фронте

— Следующие три месяца фронт будет гореть. Сейчас происходит пик наступательной активности врага. Резервы есть, но их количество меньше, чем то, что было задействовано месяц назад. Враг ведет активную наступательную фазу, — отметил эксперт.

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По его словам, в Сумской области россиянам не удается добиться успеха, на востоке ситуация стабилизируется, несмотря на зафиксированное продвижение противника.

— Предполагаю, что ноябрь может стабилизировать фронт. Сейчас Российская Федерация будет прилагать максимум усилий, как военных, так и военно-политических. Для них очень важно, что период ожидания решений от США не может длиться постоянно — это окно возможностей не будет вечным, — добавил Мусиенко.

Он отметил, что израильско-иранская война — не в нашу пользу, потому что отвлекает ресурсы американцев. Россия будет пытаться воспользоваться этой возможностью.

— До ноября они будут искать решение, чтобы говорить о прекращении огня. Это произойдет, если им удастся достичь каких-то целей. Одно дело – пропаганда, другое дело – реалии и их возможности, — прогнозирует военный.

Анализ ситуации на фронте: Сумская, Донецкая области и российские цели

По мнению эксперта, ситуация в Сумской области напоминает май 2024 года, когда враг наступал в районе Волчанска и Липцев, стремясь продвинуться на Харьков. Тогда целью было взять город в полуокружение и создать угрозу областному центру.

Аналогичные планы были и в Сумской области. Враг планировал продвигаться, рассматривая также вариант наступления на запад, чтобы максимально приблизиться и полностью перерезать логистику.

— Это должно было создать для нас проблемы, позволяя дронам и артиллерии врага активно работать, а диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) — заходить в областной центр, — отметил Мусиенко.

Однако эти планы рушатся. После месяца-полутора быстрых темпов продвижения противника ситуацию удалось стабилизировать.

Теперь приоритет в наступлении для россиян — Донецкая область, а для Украины в обороне — не дать врагу развернуть наступательные действия. Самые тяжелые бои сейчас идут в Донецкой области, особенно на Покровском и Лиманском направлениях.

На Покровском направлении противник будет наиболее активно наступать, поскольку им очень важно показать, что они продвигаются в сторону Днепропетровской области. Это пропагандистская цель.

На Лиманском направлении враг пытается продвигаться в направлении Константиновки. Россияне рассматривают сценарий, когда они пытаются вклиниться в украинскую оборону. Цель – создавать “карманы”, чтобы затем выравнивать фронт.

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