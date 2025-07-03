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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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РФ стала єдиною країною, яка офіційно визнала владу Талібану в Афганістані

Росія офіційно визнала уряд руху Талібан в Афганістані
Фото: Getty Images

Країна-агресор Російська Федерація стала єдиною країною, яка офіційно визнала так званий уряд радикального ісламістського руху Талібан в Афганістані.

Визнання Росією руху Талібан в Афганістані

Як пише AFP News Agency, міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі назвав цей крок нібито сміливим.

У квітні 2025 року Верховний суд Росії призупинив заборону на діяльність руху Талібан, який визнали терористичною організацією у 2003 році.

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Тоді російські пропагандисти повідомляли, що Талібан виключать зі списку терористичних організацій. Врешті цю обіцянку було виконано у РФ.

У Росії останніми роками почали активно співпрацю з талібами Зокрема, Москва приймала їхні делегації, попри офіційну заборону дільності руху Талібан, які діяла тоді.

У травні спеціальний представник Москви в Афганістані Замір Кабулов заявив, що Росія нібито допоможе Талібану в боротьбі з афганською гілкою угруповання Ісламська держава.

У 2024 році російський диктатор Володимир Путін заявив, що Афганістан, яким керує Талібан, тепер є нібито союзником Москви у боротьбі з тероризмом.

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