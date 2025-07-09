Чому в Резерв+ не відображається відстрочка і що з цим робити

Наразі відстрочку від мобілізації можна отримати через стан здоров’я, сімейні обставини, навчання, роботу в критично важливих сферах, особливий статус або у разі бронювання.

Що робити, якщо не відображається відстрочка в Резерв+, читайте в нашому матеріалі.

У Резерв+ не відображається відстрочка для осіб з інвалідністю: причини і що робити

Катерина Черногоренко пояснила, що навіть якщо в людини офіційно встановлена інвалідність, додаток Резерв+ може цього не показувати. Та це можна виправити, але все залежить від того, коли саме була встановлена інвалідність.

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Відстрочка не приходить у Резерв+, що робити особам з інвалідністю:

За словами Черногоренко, якщо інвалідність встановили до 1 січня 2025 року, потрібно подати заяву на первинну реєстрацію через Електронний кабінет особи з інвалідністю, приклавши сканкопію довідки. Після цього дані автоматично з’являться у системі Мінсоцполітики. Можна звернутись із довідкою та паспортом до місцевого управління соцзахисту (ОСЗН), де все внесуть вручну.

soc.gov.ua. Якщо інвалідність оформили після 1 січня 2025 року, перевірте, чи є ваша інформація на порталіТепер оцінювання замість МСЕК проводить експертна команда. Якщо дані відсутні або є помилки, то зверніться до лікарні, де проходили оцінювання. Щойно інформацію внесуть у реєстр, вона автоматично підтягнеться в застосунок Резерв+.

У Резерв+ не відображається відстрочка: що робити

За словами адвоката Дар’ї Тарасенко, оновлення про відстрочку, бронювання з’являється у застосунку лише після того, як інформація потрапляє до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг. Саме з нього Резерв+ і бере всі дані.

За словами адвоката, постановою КМУ № 519 були внесені зміни до постанови Кабміну №560. Відповідно до оновленого порядку, відстрочка від мобілізації, надана за пунктами 57–58 постанови №560, автоматично продовжується у випадку подовження строку мобілізації. Для цього не потрібно повторно подавати документи, якщо зберігаються законні підстави, на які особа раніше вже посилалась при оформленні відстрочки.

Продовження строку відстрочки здійснюється районним або міським ТЦК та СП шляхом оновлення інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Дата закінчення дії відстрочки змінюється згідно з указом Президента України про продовження мобілізації, але не довше, ніж зберігаються підстави для самої відстрочки.

У свою чергу, якщо відстрочка була надана за пунктом 59 Постанови №560, її продовження також відбувається автоматично, але вже через обмін даними між реєстром Оберіг і іншими державними реєстрами або базами даних. Продовження діє на той самий строк, що і мобілізація, визначений указом Президента, але не довше, ніж зберігаються відповідні підстави для відстрочки.

Але чинна постанова Кабінету Міністрів не дає чіткої відповіді, чи таке продовження має відбуватись автоматично, чи за ініціативою самого військовозобов’язаного.

Тому адвокатка рекомендує подати до ТЦК та СП заяву з проханням продовжити дію раніше наданої відстрочки. До заяви слід додати копію військово-облікового документа, а також, за наявності, довідку про попередньо оформлену відстрочку. Подання заяви можливе як особисто, так і поштою.

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