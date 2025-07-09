Почему в Резерв+ не отображается отсрочка и что с этим делать

Сейчас отсрочку от мобилизации можно получить по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, учебе, работе в критически важных сферах, особому статусу или в случае бронирования.

Что делать, если не отображается отсрочка в Резерв+, читайте в нашем материале.

В Резерв+ не отображается отсрочка для лиц с инвалидностью: причины и что делать

Екатерина Черногоренко объяснила, что даже если у человека официально установлена инвалидность, приложение Резерв+ может этого не показывать. Это можно исправить, но все зависит от того, когда именно была установлена инвалидность.

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Отсрочка не приходит в Резерв+, что делать лицам с инвалидностью:

По словам Черногоренко, если инвалидность установили до 1 января 2025 года, нужно подать заявление на первичную регистрацию через Электронный кабинет лица с инвалидностью, приложив сканкопию справки. После этого данные автоматически появятся в системе Минсоцполитики. Можно обратиться со справкой и паспортом в местное управление соцзащиты (ОСЗН), где все внесут вручную.

Если инвалидность оформили после 1 января 2025 года, проверьте, есть ли ваша информация на портале soc.gov.ua.

В Резерв+ не отображается отсрочка: что делать

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, обновление об отсрочке, бронировании появляется в приложении Резерв+ только после того, как информация попадает в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Именно из него Резерв+ и берет все данные.

По словам адвоката, постановлением КМУ № 519 были внесены изменения в постановление Кабмина №560. Согласно обновленному порядку, отсрочка от мобилизации, предоставленная по пунктам 57-58 постановления №560, автоматически продлевается в случае продления срока мобилизации. Для этого не нужно повторно подавать документы, если сохраняются законные основания, на которые лицо ранее уже ссылалось при оформлении отсрочки.

Продление срока отсрочки осуществляется районным или городским ТЦК и СП путем обновления информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Дата окончания действия отсрочки изменяется согласно указу Президента Украины о продлении мобилизации, но не дольше, чем сохраняются основания для самой отсрочки.

В свою очередь, если отсрочка была предоставлена по пункту 59 Постановления №560, ее продление также происходит автоматически, но уже через обмен данными между реестром Оберіг и другими государственными реестрами или базами данных. Продление действует на тот же срок, что и мобилизация, определенный указом Президента, но не дольше, чем сохраняются соответствующие основания для отсрочки.

Но действующее постановление Кабинета Министров не дает четкого ответа, такое продление должно происходить автоматически или по инициативе самого военнообязанного.

Поэтому адвокат рекомендует подать в ТЦК и СП заявление с просьбой продлить действие ранее предоставленной отсрочки. К заявлению следует приложить копию военно-учетного документа, а также, при наличии, справку о предварительно оформленной отсрочке. Подача заявления возможна как лично, так и по почте.

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