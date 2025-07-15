ЄС хоче обкласти митами Boeing та бурбон у відповідь на тарифи США – ЗМІ

Єврокомісія може запровадити мита на суму 72 млрд євро на американські товари у разі, якщо торговельні переговори з США щодо можливих тарифів проваляться. Це стосується мит на Boeing та бурбон.

ЄС може обкласти митами Boeing та бурбон: що відомо

Про те, що ЄС може обкласти митами Boeing та бурбон, повідомило видання Reuters та Bloomberg після того, як ознайомилось зі списком запропонованих мит ЄС у відповідь на тарифи США.

Зазначається, що список, надісланий Єврокомісією країнам-членам ЄС, передує погрозам президента США Дональда Трампа, зробленим з метою посилення тиску на ЄС, і є відповіддю на американські мита на автомобілі та автозапчастини, а також на 10% базовий тариф.

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Крім того, митний пакет ЄС включає хімікати, медичні прилади, електротехнічне та точне обладнання, сільськогосподарську та харчову продукцію, асортимент фруктів та овочів, вино, пиво та міцні напої – на загальну суму 6,35 млрд євро.

Після зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі офіційні особи заявили, що вони все ще у пошуках угоди, аби уникнути сильного тарифного удару з боку США.

Єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович зауважив, що учасники зустрічі висловили безпрецедентну рішучість захистити бізнес ЄС, застосовуючи європейські контрзаходи, якщо переговори з Вашингтоном не матимуть успіхів.

Зазначається, що Трамп застеріг Брюссель від заходів у відповідь, заявивши, що США зрівняють будь-які нові європейські мита, просто додавши їх до 30% ставки.

Єврокомісія, яка контролює торговельну політику ЄС, ще не визначила тарифну ставку для товарів зі свого переліку. Члени ЄС мають схвалити пакет перед його впровадженням, і конкретної дати голосування наразі не встановлено, інформує Reuters.

Нагадаємо, що Трамп загрожує запровадити 30% мито на імпорт із ЄС з 1 серпня. За словами європейських чиновників, такий рівень неприйнятний і покладе край нормальній торгівлі між двома найбільшими світовими ринками.

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