Мапа укриттів Івано-Франківська: де сховатися під час повітряної тривоги

Попри те, що Івано‑Франківськ вважається відносно безпечним регіоном, сигнали повітряної тривоги тут теж іноді лунають. Тому мешканцям важливо заздалегідь знати, де знайти укриття в Івано‑Франківську, щоб у разі небезпеки мати чіткий план дій.

Детальніше про адреси укриттів в Івано‑Франківську, читайте в нашому матеріалі.

Де знайти укриття в Івано-Франківську

Місцева влада закликає не ігнорувати тривоги, а користуватися мапою укриттів Івано‑Франківська, де зібрано всю актуальну інформацію про перелік захисних споруд цивільного захисту в Івано‑Франківську з адресами, типами укриттів і деталями щодо доступу.

Зараз дивляться

Мапа укриттів Івано-Франківська була створена ще на початку повномасштабного вторгнення, і з того часу її регулярно оновлюють. Міський голова Івано‑Франківська Руслан Марцінків наголошує, що громада повинна мати доступ до актуальної інформації щодо місць укриття.

За його словами, попри те, що раніше існувала заборона на публічне розміщення таких даних, нині діє дозвіл, і жителі мають бути поінформовані про те, де знайти укриття в Івано‑Франківську. Він також підкреслює важливість негайного реагування на сигнали тривоги та дотримання заходів безпеки.

На сайті Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано‑Франківської міської ради представлено перелік захисних споруд цивільного захисту в Івано‑Франківську у вигляді інтерактивної карти.

На мапі укриттів в Івано‑Франківську відображено тип споруди (сховище, підземелля тощо), можливу кількість людей та детальні адреси.

Як користуватися картою укриттів Івано-Франківська

Увійдіть на сайт за посиланням, відкриється Івано‑Франківські укриття з точками на мапі.

Використайте пошук або наведіть карту на свій район.

Натисніть на маркер та отримаєте адресу, тип укриття та інші деталі.

Запам’ятайте або збережіть найближче сховище за допомогою скріншоту або закладки.

Надзвичайники наголошують:

Негайно реагувати на сигнали тривоги.

Залишатися в укритті доти, поки не надійде офіційне повідомлення про закінчення небезпеки.

Уникати фото- й відеофіксації роботи ППО.

Поради для жителів Івано‑Франківська

Передивіться мапу укриттів Івано‑Франківська, оберіть 2–3 варіанти найближчих сховищ.

У разі тривоги варто швидко та організовано рухайтеся до обраного укриття.

До прихистку брати документи, воду, медикаменти й теплий одяг.

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