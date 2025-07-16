Карта укрытий Ивано-Франковска: где спрятаться во время воздушной тревоги
Несмотря на то, что Ивано-Франковск считается относительно безопасным регионом, сигналы воздушной тревоги здесь тоже иногда раздаются. Поэтому жителям важно заранее знать, где найти укрытие в Ивано-Франковске, чтобы в случае опасности иметь четкий план действий.
Где найти укрытие в Ивано-Франковске
Местные власти призывают не игнорировать тревоги, а пользоваться картой укрытий Ивано-Франковска, где собрана вся актуальная информация о перечне защитных сооружений гражданской защиты в Ивано-Франковске с адресами, типами укрытий и деталями по доступу.
Карта укрытий Ивано-Франковска была создана еще в начале полномасштабного вторжения, и с тех пор ее регулярно обновляют. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отмечает, что община должна иметь доступ к актуальной информации о местах укрытия.
По его словам, несмотря на то, что раньше существовал запрет на публичное размещение таких данных, сейчас действует разрешение, и жители должны быть проинформированы о том, где найти укрытие в Ивано-Франковске. Он также подчеркивает важность немедленного реагирования на сигналы тревоги и соблюдения мер безопасности.
На сайте Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковского городского совета представлен перечень защитных сооружений гражданской защиты в Ивано-Франковске в виде интерактивной карты.
На карте укрытий в Ивано-Франковске отображен тип сооружения (хранилище, подземелье и т.д.), возможное количество людей и подробные адреса.
Как пользоваться картой укрытий Ивано-Франковска
- Войдите на сайт по ссылке, откроется Ивано-Франковские укрытия с точками на карте.
- Используйте поиск или наведите карту на свой район.
- Нажмите на маркер и получите адрес, тип укрытия и другие детали.
- Запомните или сохраните ближайшее убежище с помощью скриншота или закладки.
Чрезвычайники отмечают:
- Немедленно реагировать на сигналы тревоги.
- Оставаться в укрытии до тех пор, пока не поступит официальное сообщение об окончании опасности.
- Избегать фото- и видеофиксации работы ПВО.
Советы для жителей Ивано-Франковска
- Просмотрите карту укрытий Ивано-Франковска, выберите 2-3 варианта ближайших убежищ.
- В случае тревоги стоит быстро и организованно двигайтесь к выбранному укрытию.
- В убежище брать документы, воду, медикаменты и теплую одежду.