Несмотря на то, что Ивано-Франковск считается относительно безопасным регионом, сигналы воздушной тревоги здесь тоже иногда раздаются. Поэтому жителям важно заранее знать, где найти укрытие в Ивано-Франковске, чтобы в случае опасности иметь четкий план действий.

Где найти укрытие в Ивано-Франковске

Местные власти призывают не игнорировать тревоги, а пользоваться картой укрытий Ивано-Франковска, где собрана вся актуальная информация о перечне защитных сооружений гражданской защиты в Ивано-Франковске с адресами, типами укрытий и деталями по доступу.

Карта укрытий Ивано-Франковска была создана еще в начале полномасштабного вторжения, и с тех пор ее регулярно обновляют. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отмечает, что община должна иметь доступ к актуальной информации о местах укрытия.

По его словам, несмотря на то, что раньше существовал запрет на публичное размещение таких данных, сейчас действует разрешение, и жители должны быть проинформированы о том, где найти укрытие в Ивано-Франковске. Он также подчеркивает важность немедленного реагирования на сигналы тревоги и соблюдения мер безопасности.

На сайте Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковского городского совета представлен перечень защитных сооружений гражданской защиты в Ивано-Франковске в виде интерактивной карты.

На карте укрытий в Ивано-Франковске отображен тип сооружения (хранилище, подземелье и т.д.), возможное количество людей и подробные адреса.

Как пользоваться картой укрытий Ивано-Франковска

Войдите на сайт по ссылке

Используйте поиск или наведите карту на свой район.

Нажмите на маркер и получите адрес, тип укрытия и другие детали.

Запомните или сохраните ближайшее убежище с помощью скриншота или закладки.

Чрезвычайники отмечают:

Немедленно реагировать на сигналы тревоги.

Оставаться в укрытии до тех пор, пока не поступит официальное сообщение об окончании опасности.

Избегать фото- и видеофиксации работы ПВО.

Советы для жителей Ивано-Франковска

Просмотрите карту укрытий Ивано-Франковска, выберите 2-3 варианта ближайших убежищ.

В случае тревоги стоит быстро и организованно двигайтесь к выбранному укрытию.

В убежище брать документы, воду, медикаменты и теплую одежду.

