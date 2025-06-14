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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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В Івано-Франківську двоє нападників побили військового: що відомо

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Івано-Франківську ввечері 13 червня група невідомих напала на військовослужбовця – його госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

Напад на військового в Івано-Франківську 13 червня

Місцева поліція близько 21:20 отримала повідомлення на лінію 102 про те, що двоє невідомих побили військовослужбовця і втекли у невідомому напрямі.

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На місце нападу відразу виїхалала слідчо-оперативна група Івано-Франківського райуправління поліції.

– Потерпілий – 33-річний житель Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями, – мовиться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особи зловмисників з метою притягнення до відповідальності за напад.

Наприкінці травня у Львівській області група чоловіків напала на працівника ТЦК під час виконання службових обов’язків.

Після звернення до одного з перехожих із проханням надати документи той відповів агресією та образами, а за кілька хвилин на місце підійшла група осіб, які жорстоко побили військового.

У потерпілого – перелом ребер і гематоми на обличчі.

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Джерело: Нацполіція

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