В Івано-Франківську двоє нападників побили військового: що відомо
В Івано-Франківську ввечері 13 червня група невідомих напала на військовослужбовця – його госпіталізовано до лікарні.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.
Напад на військового в Івано-Франківську 13 червня
Місцева поліція близько 21:20 отримала повідомлення на лінію 102 про те, що двоє невідомих побили військовослужбовця і втекли у невідомому напрямі.
На місце нападу відразу виїхалала слідчо-оперативна група Івано-Франківського райуправління поліції.
– Потерпілий – 33-річний житель Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями, – мовиться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини події та особи зловмисників з метою притягнення до відповідальності за напад.
Наприкінці травня у Львівській області група чоловіків напала на працівника ТЦК під час виконання службових обов’язків.
Після звернення до одного з перехожих із проханням надати документи той відповів агресією та образами, а за кілька хвилин на місце підійшла група осіб, які жорстоко побили військового.
У потерпілого – перелом ребер і гематоми на обличчі.