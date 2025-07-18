УПЦ МП дали місяць на припинення зв’язків з РПЦ

Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) зобов’язала Київську митрополію Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) вийти протягом місяця зі структури Російської православної церкви (РПЦ), діяльність якої заборонено на території України.

Про це повідомляє ДЕСС.

Припис про усунення правопорушень: що має виконати УПЦ МП

Згідно з приписом, оприлюдненим у четвер, 17 липня, митрополит Київський, предстоятель УПЦ Онуфрій повинен до 18 серпня надати підтвердження щодо ухвалення найвищими органами церковної влади рішень про вихід УПЦ зі структури РПЦ.

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УПЦ має визнати недійсними всі положення статуту РПЦ та відкликати священників і ченців зі складу священного синоду РПЦ, архієрейського та помісного соборів РПЦ, між соборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних органів.

Також церква повинна визнати недійсними рішення, ухвалені статутними органами управління РПЦ, щодо анексії єпархій УПЦ і призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ.

Згідно з приписом, Онуфрій має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ і підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

У разі невиконання УПЦ припису суд розгляне припинення її діяльності.

Згідно з законом Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, разом зі звітом про усунення порушень УПЦ може подати заперечення щодо встановлених ознак афілійованості з РПЦ.

Строк подання звіту може бути продовжений не більш як на 60 днів.

Уразі ненадання УПЦ звіту у відведений строк, непідтвердження нею усунення порушень та за відсутності підстав для відкликання припису ДЕСС має звернутися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації.

Нагадаємо, що в березні 2024 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №8371.

Документ передбачає заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із державою-агресором.

Це, зокрема, стосується Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Після остаточного ухвалення закону громади матимуть дев’ять місяців, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

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