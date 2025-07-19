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Валентина Летяк, редакторка стрічки
1 хв.

Карта бойових дій на 19 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Такі дані 19 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 19 липня 2025

Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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