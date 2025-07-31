Виплати для родин полонених та зниклих безвісти: хто може отримати та як це зробити

У випадку полону чи зникнення безвісти, за військовослужбовцем зберігаються виплати. Члени родини мають право на їх отримання кожного місяця.

Факти ICTV дізнавалися, як оформити та хто може отримати виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, зниклих безвісти.

Спрощено порядок отримання одноразової допомоги сім’ям безвісти зниклих військовослужбовців

Уряд України вніс значні зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, які зникли безвісти та були надалі визнані судом померлими. Згідно з новими правилами, термін подання документів на отримання такої допомоги розпочинається з дня набрання законної сили судовим рішенням про смерть військового, а не від дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть.

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Цей крок спрямований на забезпечення справедливості та соціального захисту родин загиблих захисників, оскільки раніше багато родин не встигали оформити необхідні документи та втрачали право на допомогу через тривалі судові процедури.

Допомога родинам безвісти зниклих військовослужбовців: перелік документів

Процедура оформлення цих виплат регулюється постановою Кабміну №884.

Щоб отримати такі виплати, потрібно звернутися до командира військової частини та надати пакет документів:

усі сторінки паспорта або інших документів, що належать неповнолітнім членам сім’ї;

знадобляться довідки про реєстрацію з місця проживання, тобто прописка. Якщо вона є у паспорті, то ця довідка не потрібна;

свідоцтво про шлюб та про народження дітей, якщо військовополонений одружений та має дітей;

ідентифікаційний номер.

Така виплата здійснюється відповідно до заяви члена родини на ім’я командира. Протягом 15 днів командир приймає рішення про надання виплат або відмову. Варто розуміти, що відмову можна оскаржити в суді.

Хто може отримати виплати для родин полонених та зниклих безвісти

Насамперед така допомога призначена членам сімей військовополонених або безвісти зниклих.

Отримати допомогу можуть:

дружина або чоловік, повнолітні діти, які проживають з військовим (лише у тому випадку, якщо немає дружини або чоловіка);

опікуни, піклувальники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей;

особи, які перебувають на утриманні військового;

батьки, якщо немає дружини, чоловіка та дітей.

Якщо одна з осіб відмовляється від допомоги, то її можуть розділити рівномірно між іншими членами сім’ї, які мають право на одержання виплат.

Який розмір грошового забезпечення полонених та зниклих безвісти

За кожним зниклим безвісти або військовим, який перебуває в полоні, зберігається розмір виплат, відповідно до окладу, який їм призначався під час служби. Виплати можуть містити оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та інші додаткові види грошового забезпечення.

Коли родини зможуть отримати виплати безвісти зниклих військових

Така виплата призначається до дня їх звільнення з полону включно. Гроші будуть виплачуватися до тих пір, поки особу не визнають загиблою у судовому порядку та не виключать зі списків особового складу військової частини. Але суд має право військових, які зникли безвісти, визнати загиблими після того, як сплинуть два роки від дня припинення воєнного стану. У судовому порядку зниклу людину можуть оголосити померлою раніше, залежно від деталей справи.

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