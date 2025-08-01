Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 1 серпня: ліквідовано ще 940 окупантів і 33 артсистеми
Втрати ворога на 1 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 940 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 255-ту добу повномасштабної війни становлять 1 054 200 убитими й пораненими.
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Втрати ворога на 1 серпня 2025 року
- особового складу – близько 1 054 200 (+940) осіб;
- танків – 11 068 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 068 (+2);
- артилерійських систем – 30 944 (+33);
- РСЗВ – 1 451;
- засобів ППО – 1 203;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163);
- крилатих ракет – 3 551 (+3);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72);
- спеціальної техніки – 3 935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 255-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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