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Втрати ворога на 1 серпня: ліквідовано ще 940 окупантів і 33 артсистеми

російська техніка
Фото: Depositphotos

Втрати ворога на 1 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 255-ту добу повномасштабної війни становлять 1 054 200 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 1 серпня 2025 року

  • особового складу – близько 1 054 200 (+940) осіб;
  • танків – 11 068 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 068 (+2);
  • артилерійських систем – 30 944 (+33);
  • РСЗВ – 1 451;
  • засобів ППО – 1 203;
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163);
  • крилатих ракет – 3 551 (+3);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 255-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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