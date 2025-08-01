Втрати ворога на 1 серпня: ліквідовано ще 940 окупантів і 33 артсистеми

Втрати ворога на 1 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 255-ту добу повномасштабної війни становлять 1 054 200 убитими й пораненими.

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Втрати ворога на 1 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 054 200 (+940) осіб;

танків – 11 068 (+1);

бойових броньованих машин – 23 068 (+2);

артилерійських систем – 30 944 (+33);

РСЗВ – 1 451;

засобів ППО – 1 203;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163);

крилатих ракет – 3 551 (+3);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72);

спеціальної техніки – 3 935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 255-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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