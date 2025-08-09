Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

За час війни в Україні закрили 3 тис. дитячих садків — МОН

коли діти починають ходити
Фото: Pixabay

До початку вторгнення працювало приблизно 15 тис. закладів дошкільної освіти, нині — близько 12 тис.

Частину з них втрачено через тимчасову окупацію, брак укриттів та критичне зменшення кількості дітей у багатьох регіонах.

Про це розповіла заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова в інтерв’ю РБК-Україна.

Катастрофічне зменшення кількості малюків

За словами Коновалової, нині в Україні налічується близько 881 тис. дітей віком від трьох до шести років, а малюків до трьох років — лише 570 тис.

— За нормальної демографічної ситуації ці показники мали б бути приблизно однаковими, а краще — щоб молодших дітей було більше. Натомість різниця сягає 176–206 тис. І навіть без статистики за цей рік ми бачимо, що народжуваність продовжує падати, — наголосила посадовиця.

За прогнозами, у найближчі три роки кількість дітей 3–6 років зменшиться ще на 200 тис., що еквівалентно двом тисячам великих дитсадків, які залишаться без вихованців.

Менше дітей — ті самі вихователі

Коновалова зазначає, що заклади закриваються повільніше, ніж зменшується кількість дітей:

— Була група на 30 дітей — тепер на 15. Садок працює, вихователів стільки ж, але малюків значно менше.

Найгостріше проблема стоїть у сільській місцевості, але навіть у Житомирі чи Львові є садки, що не добирають дітей, попри велику кількість переселенців.

Щороку Міністерство освіти фіксує мінус 20 тис. дітей лише за кількістю виданих свідоцтв про народження.

Вперше за час незалежності навіть Київ здатен надати місце у дитсадку кожній дитині, хоча в окремих районах та містах-супутниках черги ще залишаються.

