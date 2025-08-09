За час війни в Україні закрили 3 тис. дитячих садків — МОН
До початку вторгнення працювало приблизно 15 тис. закладів дошкільної освіти, нині — близько 12 тис.
Частину з них втрачено через тимчасову окупацію, брак укриттів та критичне зменшення кількості дітей у багатьох регіонах.
Про це розповіла заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова в інтерв’ю РБК-Україна.
Катастрофічне зменшення кількості малюків
За словами Коновалової, нині в Україні налічується близько 881 тис. дітей віком від трьох до шести років, а малюків до трьох років — лише 570 тис.
— За нормальної демографічної ситуації ці показники мали б бути приблизно однаковими, а краще — щоб молодших дітей було більше. Натомість різниця сягає 176–206 тис. І навіть без статистики за цей рік ми бачимо, що народжуваність продовжує падати, — наголосила посадовиця.
За прогнозами, у найближчі три роки кількість дітей 3–6 років зменшиться ще на 200 тис., що еквівалентно двом тисячам великих дитсадків, які залишаться без вихованців.
Менше дітей — ті самі вихователі
Коновалова зазначає, що заклади закриваються повільніше, ніж зменшується кількість дітей:
— Була група на 30 дітей — тепер на 15. Садок працює, вихователів стільки ж, але малюків значно менше.
Найгостріше проблема стоїть у сільській місцевості, але навіть у Житомирі чи Львові є садки, що не добирають дітей, попри велику кількість переселенців.
Щороку Міністерство освіти фіксує мінус 20 тис. дітей лише за кількістю виданих свідоцтв про народження.
Вперше за час незалежності навіть Київ здатен надати місце у дитсадку кожній дитині, хоча в окремих районах та містах-супутниках черги ще залишаються.