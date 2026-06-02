Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило корупційну схему заволодіння коштами Енергоатома майже на 170 млн грн під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області – Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС).

Серед підозрюваних – організатор схеми, який є фактичним власником низки компаній, а також екскерівник відділу відокремленого підрозділу Атомпроектінжиніринг у Енергоатомі.

За даними слідства, роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній, що належить організатору схеми.

Попри зрив строків виконання робіт і порушення процедури банкрутства, з цією компанією систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювали перелік і обсяги робіт, а також терміни їхнього виконання.

– Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому, – зазначає НАБУ.

За однією з таких додаткових угод (загалом їх було укладено понад 70) було придбано комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн.

Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну компанію, що дозволило штучно завищити вартість обладнання майже на 170 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, організатора схеми затримано в порядку ст. 208 КПК РФ.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється коло всіх осіб, причетних до оборудки.

Енергоатом є оператором чотирьох атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької.

Також до складу компанії входять Ташлицька й Олександрівська ГЕС та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

У 2025 році Енергоатом повідомив про проєкт добудови Ташлицької ГАЕС, яка вже введена в експлуатацію, з підвищенням рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг.

