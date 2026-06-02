Під час повітряних тривог українці часто чують повідомлення про переміщення груп Шахедів у бік різних регіонів країни. Проте не всі розуміють, що саме вкладається в це поняття та скільки безпілотників може входити до такої групи.

Одна група Шахедів: це скільки

Щоб розібратися, група Шахедів — це скільки дронів, ми вивчили оцінки військових експертів і фахівців, які досліджують атаки російських безпілотників. Також проаналізували, як окупанти застосовують подібні тактичні формування під час повітряних ударів по території України.

У зведеннях Повітряних сил під поняттям група БпЛА зазвичай мають на увазі кілька дронів, які летять спільним маршрутом або були запущені з одного району практично одночасно. Водночас офіційних критеріїв щодо мінімальної чи максимальної кількості апаратів, яка визначає групу, наразі не існує.

Одна масштабна атака часто складається з кількох окремих груп. Вони можуть заходити на цілі поетапно та атакувати з різних напрямків.

Скільки дронів в одній групі

Найчастіше одна група Шахедів налічує від 20 до 40 ударних безпілотників. Однак цей показник не є фіксованим і залежить від тактичного задуму конкретної операції. А от у групі розвідувальних БпЛА дронів може бути менше, до прикладу 5-7 одиниць.

На практиці можна побачити різні варіанти формувань:

невеликі групи — від 5 до 10 дронів;

середні групи — від 20 до 40 безпілотників;

великі ударні хвилі — 50 і більше апаратів.

Саме тому дати універсальну відповідь на запитання, скільки Шахедів може бути в одній групі, неможливо. Їхня кількість щоразу визначається характером та цілями атаки.

Скільки дронів в одній групі під час масованих ударів

Останнім часом масштаби російських повітряних атак суттєво зросли. Аналітики фіксують збільшення кількості безпілотників, які запускаються одночасно або протягом короткого проміжку часу.

Зокрема, у своїх щомісячних звітах застосування Shahed, аналітики Інституту науки та міжнародної безпеки зазначають, що навесні 2026 року Росія неодноразово здійснювала атаки із застосуванням понад 400–700 безпілотників за ніч. В окремих випадках загальна кількість БпЛА різних типів протягом доби наближалася до тисячі.

За таких умов повітряний удар не є однією великою групою. Він складається з численних хвиль дронів, які запускаються послідовно для створення максимального навантаження на систему протиповітряної оборони.

Чому росіяни запускають Шахеди групами

На думку експертів Інституту науки та міжнародної безпеки, запуск Шахедів групами є одним із ключових елементів російської тактики повітряних атак.

Коли в небі одночасно перебуває велика кількість цілей, українським силам ППО доводиться оперативно розподіляти засоби ураження між різними напрямками. Крім того, окремі групи можуть використовуватися як відволікаючий елемент або для розвідки маршрутів, тоді як інші безпосередньо атакують визначені об’єкти.

Отже, у 2026 році під поняттям група Шахедів зазвичай розуміють від кількох до кількох десятків безпілотників.

Тому повідомлення про рух групи Шахедів під час повітряної тривоги не означає, що йдеться лише про кілька безпілотників. Насправді у повітрі можуть перебувати десятки ударних дронів, які діють у межах єдиного плану атаки та виконують спільне тактичне завдання.

