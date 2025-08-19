Гарантії безпеки для України розробляють 30 країн – Рютте

Впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює велика група з 30 держав, серед яких не лише європейські союзники, а й партнери з інших регіонів світу – зокрема, Австралія та Японія.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Генсек НАТО про гарантії безпеки для України

Ініціатива має чітко виражене європейське лідерство: процесом спільно керують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.

За словами Рютте, розробка гарантій безпеки є ключовим елементом підготовки до майбутнього мирного врегулювання, адже механізм почне діяти лише після довгострокового перемир’я або підписання повноцінної мирної угоди.

Водночас окрема увага приділяється питанню ролі США, яка буде обговорюватися на найвищому рівні найближчими днями.

Генсек НАТО також уточнив, що під час останньої зустрічі у Білому домі, де за одним столом зібралися президенти США Дональд Трамп, України Володимир Зеленський та низка провідних лідерів ЄС, не вдалося погодити всі деталі.

Зокрема, сторони не дійшли згоди щодо можливості розміщення європейських військових на території України, а також не визначили остаточну роль Сполучених Штатів у цьому процесі.

Попри це, дискусії у Вашингтоні засвідчили, що робота над гарантіями безпеки для України триває синхронно з ширшими дипломатичними зусиллями, спрямованими на досягнення миру та врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Вашингтоні Дональд Трамп запевнив президента Зеленського, що Україна отримає гарантії безпеки подібні до тих, які мають країни НАТО.

