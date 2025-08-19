Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Гарантії безпеки для України розробляють 30 країн – Рютте

Марк Рютте
Фото: Getty Images

Впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює велика група з 30 держав, серед яких не лише європейські союзники, а й партнери з інших регіонів світу – зокрема, Австралія та Японія.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Генсек НАТО про гарантії безпеки для України

Ініціатива має чітко виражене європейське лідерство: процесом спільно керують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.

Зараз дивляться

За словами Рютте, розробка гарантій безпеки є ключовим елементом підготовки до майбутнього мирного врегулювання, адже механізм почне діяти лише після довгострокового перемир’я або підписання повноцінної мирної угоди.

Водночас окрема увага приділяється питанню ролі США, яка буде обговорюватися на найвищому рівні найближчими днями.

Генсек НАТО також уточнив, що під час останньої зустрічі у Білому домі, де за одним столом зібралися президенти США Дональд Трамп, України Володимир Зеленський та низка провідних лідерів ЄС, не вдалося погодити всі деталі.

Зокрема, сторони не дійшли згоди щодо можливості розміщення європейських військових на території України, а також не визначили остаточну роль Сполучених Штатів у цьому процесі.

Попри це, дискусії у Вашингтоні засвідчили, що робота над гарантіями безпеки для України триває синхронно з ширшими дипломатичними зусиллями, спрямованими на досягнення миру та врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Вашингтоні Дональд Трамп запевнив президента Зеленського, що Україна отримає гарантії безпеки подібні до тих, які мають країни НАТО.

Читайте також
Якщо переговори проваляться, санкції проти РФ потрібно посилити – Макрон
Еммануель Макрон

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніМарк РюттеНАТОРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь