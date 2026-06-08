Західні санкції, які були запроваджені Заходом проти Росії через війну в Україні, вже завдали Москві збитків на суму до $1,5 трлн.

До нового санкційного пакету проти Росії вже запропоновано понад 80 позицій.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у понеділок, 8 червня, пише Інтерфакс-Україна.

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Каллас про збитки Росії від західних санкцій

– Обмін думками міністрів сьогодні ще раз продемонстрував сильну єдність у підтримці України, а також у посиленні тиску на Росію. Цифри говорять самі за себе: західні санкції вже коштували Москві приблизно від $1,2 до $1,5 трлн, – зазначила Каллас у Лефкосії після завершення неформального засідання міністрів оборони ЄС.

Вона повідомила, що до розгляду на засіданні Ради з питань закордонних справ наступного тижня запропоновано понад 80 нових санкційних позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу, порушників прав людини та пропагандистів РФ.

– Цеглинка за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії, – сказала вона.

Каллас також нагадала, що Угорщина скасувала своє вето на блокування $6,6 млрд коштів Європейського фонду миру.

За її словами, ці кошти пропонується використати для компенсації державам-членам за вже здійснені поставки озброєння, фінансування нових спільних закупівель та підтримки операцій місії EUMAM Україна.

Глава європейської дипломатії зазначила, що міністри також обговорили подальше поглиблення співпраці з Україною в оборонно-промисловій сфері.

Зокрема, йдеться про розвиток співробітництва у сфері протиповітряної оборони.

– Кредит у розмірі $90 млрд для України готовий до видачі, а перша виплата у розмірі $5,9 млрд буде спрямована на безпілотники цього місяця. При розподілі фінансування потреби України є пріоритетом, – наголосила Каллас.

Що відомо про 21 пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути затверджений до 15 липня 2026 року через дедлайн оновлення цінової стелі на російську нафту, повідомляє Європейська правда.

За інформацією Politico, новий пакет санкцій передбачатиме затвердження граничної ціни на російську нафту.

Чинне обмеження спливає цього літа, і якщо відповідне рішення не буде ухвалене, його рівень автоматично зросте.

Країни-члени ЄС виступають за збереження нинішньої цінової межі, щоб не допустити отримання Москвою додаткових доходів через зростання нафтових цін, спричинене війною на Близькому Сході.

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