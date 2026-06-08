Іво Бобул помітно схуд: нове фото артиста обговорюють в мережі
- В мережі зʼявилося нове фото 72-річного співака, що здивувало шанувальників.
- Сам Іво Бобул поки не коментував зміни у зовнішності.
- Раніше артист зізнавався, що хотів позбутися близько 10 кілограмів.
Нове фото легенди української естради Іво Бобула стало приводом для обговорення серед його шанувальників.
На знімку, який з’явився в соцмережах під час візиту співака до Чернівців, користувачі звернули увагу на зміни у зовнішності народного артиста України.
Іво Бобул кардинально схуд
72-річний співак побував у готелі, один з номерів якого названий на його честь. У ньому він і зупинився. Адміністрація закладу опублікувала фото Бобула з останнього візиту до міста.
— Раді приймати народного артиста України — Іво Бобула, саме у його іменному номері, — йдеться у дописі.
На знімку співак позує в червоному бомбері, чорній футболці з принтом, темних штанах і кедах. Найбільше уваги підписників привернула фізична форма легенди.
Реакція мережі
У коментарях під дописом багато хто відзначив, що Бобул став значно стрункішим.
- О, Іво так гарно похудав чи такий ракурс? А може оземпік? Щоб не було — вигляд чудовий. Дякую за творчість! Так тримати!
- Маєте добрий вигляд! Таке як схуд, помітно.
- Щось Бобул похудав, — пишуть люди.
Сам народний артист України не коментував ані нове фото, ані зміни у своїй зовнішності. Водночас тема ваги вже звучала в його інтерв’ю раніше.
У розмові зі Славою Дьоміним восени минулого року Іво Бобул зізнавався, що хотів би скинути близько десяти кілограмів.
До слова, й сам Дьомін наприкінці 2025 року ділився, як йому вдалося схуднути на сім кілограмів. За словами ведучого, він скинув вагу без надмірних зусиль.
Фото: готель Буковина, скриншот з рубрики 55 за 5