Нове фото легенди української естради Іво Бобула стало приводом для обговорення серед його шанувальників.

На знімку, який з’явився в соцмережах під час візиту співака до Чернівців, користувачі звернули увагу на зміни у зовнішності народного артиста України.

Іво Бобул кардинально схуд

72-річний співак побував у готелі, один з номерів якого названий на його честь. У ньому він і зупинився. Адміністрація закладу опублікувала фото Бобула з останнього візиту до міста.

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— Раді приймати народного артиста України — Іво Бобула, саме у його іменному номері, — йдеться у дописі.

На знімку співак позує в червоному бомбері, чорній футболці з принтом, темних штанах і кедах. Найбільше уваги підписників привернула фізична форма легенди.

Реакція мережі

У коментарях під дописом багато хто відзначив, що Бобул став значно стрункішим.

О, Іво так гарно похудав чи такий ракурс? А може оземпік? Щоб не було — вигляд чудовий. Дякую за творчість! Так тримати!

Маєте добрий вигляд! Таке як схуд, помітно.

Щось Бобул похудав, — пишуть люди.

Сам народний артист України не коментував ані нове фото, ані зміни у своїй зовнішності. Водночас тема ваги вже звучала в його інтерв’ю раніше.

У розмові зі Славою Дьоміним восени минулого року Іво Бобул зізнавався, що хотів би скинути близько десяти кілограмів.

До слова, й сам Дьомін наприкінці 2025 року ділився, як йому вдалося схуднути на сім кілограмів. За словами ведучого, він скинув вагу без надмірних зусиль.

Фото: готель Буковина, скриншот з рубрики 55 за 5

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