У Мархалівці Київської області відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища у п’ятницю, 29 серпня.

Про це повідомляє журналіст Факти ICTV Василь Саф’янюк з місця подій.

Відкриття Національного військового меморіального кладовища

Відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів із почестями вшанування полеглих героїв, імена яких наразі не встановлені, розповів Василь Саф’янюк.

За його словами, відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища першої черги, оскільки саме будівництво надзвичайно велике і потребує ще достатньо часу.

– У першій черзі – 6 тис. місць. Передбачено та вже створено Колумбарій, де можна буде ще розмістити урни – орієнтовно до 360 місць для того, щоб поховати українських полеглих.

У церемонії поховання сьогодні взяли участь президент Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та інші.

Сьогодні тут були матері загиблих воїнів, які представляли різні громадські організації.

Серед них – Віра Литвиненко, мати загиблого розвідника Азова. Прах свого сина вона досі тримає в себе вдома. Жінка дуже сподівається, що найближчим часом вже зможе його поховати тут на кладовищі.

– Дуже прикро, що таке кладовище державного та національного рівня не створили раніше. Але, думаю, що дуже багато родин захочуть тут поховати своїх синів і доньок, – сказала вона.

Національне військове меморіальне кладовище стане величезним комплексом орієнтовно на 120-130 тисяч місць, коли все добудується.

Планується архітектурний конкурс на скульптури, які будуть розташовані тут, каплицю і головний меморіал.

