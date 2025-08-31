У ніч на 31 серпня (із 21:00 30 серпня) російський ворог атакував територію України 142 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 31 серпня

Станом на 09:00, сили протиповітряною обороною збито та подавлено 126 ворожих Шахедів та дронів-імітаторів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків збити безпілотників на шести локаціях

Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

