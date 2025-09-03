Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон про готовність Європи надати гарантії безпеки Україні

Як повідомив президент Франції перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, участь у засіданні Коаліції охочих у четвер візьмуть 35 учасників. За його словами, у день підписання мирної угоди країни Європи будуть готові надати гарантії безпеки Україні.

– Завтра ми будемо мати навколо себе кількох європейських лідерів, а також лідерів з усього світу, 35 учасників цієї коаліції охочих, які приєднаються до нас за допомогою захищеної відеоконференції. І ми будемо присвячувати на рівні глав держав і урядів роботу, яку з середини серпня, після саміту у Вашингтоні, проводять усі наші військові керівники. Ця робота дозволяє мені сьогодні сказати вам, що ми, європейці, готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання мирної угоди, – сказав Макрон.

Він зазначив, що зобов’язання, які європейські лідери взяли на себе у Вашингтоні були підготовлені, задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони сьогодні о другій половині дня. Це відбувалось у режимі суворої конфіденційності.

– Ця підготовча робота завершена, тепер вона буде схвалена на політичному рівні і дозволить нам твердо заявити, і ми повернемося до вас завтра після цих зустрічей і обмінів, що ми готові до міцного, тривалого миру для України та для європейців, – зауважив Макрон.

Він наголосив, що зараз питання полягає у тому, наскільки є щирою РФ та її зобов’язання, коли вона запропонувала мир США.

– Моє єдине повідомлення сьогодні ввечері – це надзвичайно інтенсивна робота останніх тижнів і те, що ми готові до цих гарантій безпеки, що Європа вперше готова до такого рівня зобов’язань та інтенсивності, тому що безпека України та українців сьогодні і завтра є також нашою безпекою та безпекою Європи, – резюмував президент Франції.

