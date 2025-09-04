Вночі РФ атакувала Україну 112 дронами: скільки знищила ППО
У ніч проти 4 вересня РФ атакувала Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Нічна атака дронами: скільки повітряних цілей знищено
Ворог протягом ночі 4 вересня запускав дрони із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Атаку дронів на Україну відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що станом на 09:00 силами ППО збито або подавлено 84 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
Проте, на жалаль, зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей – ще на 5 локаціях.
Зокрема, під удар російських дронів цієї ночі потрапила Одеса. Частину безпілотників вдалося збити силам ППО, однак були і влучання, унаслідок яких спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджено вантажний автомобіль
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.