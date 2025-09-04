У ніч із 3 на 4 вересня РФ вкотре запускала ударні дрони у бік України. Зокрема, вибухи сьогодні лунали в Одесі.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю одному із західних видань вкотре пояснив, чим загрожують Європі територіальні поступки України російкому диктатору Володимиру Путіну.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 4 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вибухи в Одесі

Вночі 4 вересня в Одесі лунали вибухи під час тривоги, оголошеної через загрозу ударних БпЛА. Це підтвердив мер міста Геннадій Труханов.

Перед серією вибухів, які жителі обласного центру чули близько 02:00 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів із акваторії Чорного моря курсом на Одесу та Чорноморське.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль.

Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання.

Зеленський попередив про наслідки територіальних поступок Путіну

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Point заявив, що територіальні поступки України призведуть лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для нападу на Європу, якщо та не зможе стати сильною.

Таким чином він звернув увагу на точку зору деяких ЗМІ, які вважають, що у разі, якщо ЗСУ вийдуть зі східних регіонів країни, там буде відновлено мир.

Зокрема він нагадав про вторгнення РФ до Криму у 2014 року, який Путін зробив плацдармом для оточення Півдня України та підготовки чергового наступу.

– Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопить промисловий центр Дніпро і це відкриє йому нові можливості, – зауважив Зеленський.

На його думку, якби Путіну вдався його первісний план захоплення всієї України, він використав би її як плацдарм для вторгнення в Європу.

– Зробить він це чи ні, залежатиме від того, наскільки сильною буде Європа. Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, то постраждає від дій Росії, – додав він.

Трагедія на фунікулері в Лісабоні

Напередодні ввечері стало відомо про трагедію в Лісабоні – з рейок зійшов електричний трамвай, який є однією з визначних пам’яток столиці Португалії.

Внаслідок аварії загинуло 19 людей, ще 18 травмовано, 5 з них у тяжкому стані. Причина наразі невідома.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією на фунікулері Глорія в Лісабоні, яка призвела до загибелі людей.

Зеленський з Макроном скоординували позиції перед самітом Коаліції охочих

Під час зустрічі в Парижі президенти України та Франції – Володимир Зеленський та Еммануель Макрон – обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку та питання євроінтеграції, а також скоординували позиції перед засіданням лідерів Коаліції охочих, яке відбудеться сьогодні, 4 вересня.

– Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо, – наголосив Зеленський.

Він також високо оцінив підтримку Франції у питанні руху України до членства в Євросоюзі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.