Вибухи в Одесі: місто атакували дрони РФ, спалахнула пожежа
Вибухи в Одесі прогриміли під час повітряної тривоги, коли ударні БПЛА атакували місто з акваторії Чорного моря.
Про це у Telegram повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Вибухи в Одесі 4 вересня: що відомо
За попередньою інформацією, ворог атакував Одесу ударними дронами-камікадзе близько 01:40.
Частину безпілотників вдалося збити силам ППО, однак декілька вибухів в Одесі пролунало безпосередньо в межах міста.
За даними ДСНС, унаслідок вибухів в Одесу 4 вересня спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджено вантажний автомобіль
До ліквідації займання долучилися понад 40 вогнеборців та добровольців.
Наразі уточнюється інформація про наслідки атаки – можливі пошкодження інфраструктури та чи є постраждалі серед цивільних.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.