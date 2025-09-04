Вибухи в Одесі прогриміли під час повітряної тривоги, коли ударні БПЛА атакували місто з акваторії Чорного моря.

Про це у Telegram повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Вибухи в Одесі 4 вересня: що відомо

За попередньою інформацією, ворог атакував Одесу ударними дронами-камікадзе близько 01:40.

Частину безпілотників вдалося збити силам ППО, однак декілька вибухів в Одесі пролунало безпосередньо в межах міста.

За даними ДСНС, унаслідок вибухів в Одесу 4 вересня спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджено вантажний автомобіль

До ліквідації займання долучилися понад 40 вогнеборців та добровольців.

Наразі уточнюється інформація про наслідки атаки – можливі пошкодження інфраструктури та чи є постраждалі серед цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

