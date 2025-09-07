Роблять більше, ніж здається можливим: Зеленський привітав із Днем воєнної розвідки
Президент Володимир Зеленський 7 вересня привітав із Днем воєнної розвідки України тих, хто щодня знаходять слабкі місця у ворога й завдає ударів по них.
День воєнної розвідки 2025: привітання Зеленського
– Сьогодні День воєнної розвідки України. Щодня наші люди роблять більше, ніж здається можливим. Знаходять слабкі місця ворога та уражають їх. Додають могутності нашій державі та значно знижують сили окупантів, – наголосив глава держави.
Він подякував розвідникам за відвагу й відданість Україні і за все, що вони роблять для держави та людей.
– Завжди пам’ятатимемо й будемо вдячні всім, хто віддав життя, виконуючи бойові завдання. З Днем воєнної розвідки України! – додав Зеленський.
7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Дату обрали не випадково, адже саме в цей день 1992 року було підписано указ президента Про формування Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України, що започаткував сучасну історію української воєнної розвідки.